去另一半家要洗碗？妹子想洗遭拒男友怪她「沒堅持」 網分析3狀態勸逃

情侶交往到論及婚嫁的階段，被另一半帶回家見父母，多少都會想在長輩面前留下好印象。一名女網友分享，近日到男友家吃飯，飯後主動說要幫忙洗碗，卻被男友媽婉拒，沒想到事後被男友責怪沒有堅持，認為她應該要在家人面前表現一下，讓她感到相當委屈。

該名女網友在Dcard發文，她之前去男友家吃飯，飯後她跟阿姨（男友媽）說碗由她來洗，但阿姨說沒關係不用，因此她就沒洗了。事後男友不爽表示，為何她不堅持幫忙洗，在他家人面前表現一下。

原po補充，「後續其實我有拉著男友想要一起洗碗。他的回覆是他在家都沒在做這種事情，他不想做（他家的男生稍微有點大男人主義類型）。他覺得，你就去洗，為什麼要在意有沒有一起完成這件事。但我會覺得為什麼不能一起完成？」。

文章曝光，網友們紛紛勸她快逃，「我覺得你是去作客的不用洗，男友比較莫名其妙」、「這男友妳還要？萬一哪天變老婆了更進階所有家事都妳的」、「為什麼要洗碗，你會讓客人洗碗嗎」、「我覺得去別人家洗碗是種貶低自己的『討好』行為，妳男友還會要求妳這樣做，他應該頗大男人」。

也有人精闢分析出3種情境：

若妳去男友家吃完飯打算假裝幫忙要洗碗，男友跟他家人託辭了一番，之後妳在客廳看電視，男友或他家人在廚房洗碗⮕「正常家庭」。

若吃完飯要幫忙洗碗，男友跟他家人推辭一番後，男友陪你一起洗碗，他家人在客廳看電視⮕「這叫勉強可以接受」。

去男友家吃完後打算幫忙洗碗，男友跟他媽假裝推辭或根本沒推辭，之後他跟他家人在看電視，妳在廚房洗碗⮕「這叫未來婚姻狀態」。