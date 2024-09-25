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姊弟戀有機會嗎？他想追求大8歲姊姊 網籲考量一前提：非認真別去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友被一名30多歲的姊姊吸引，但害怕對方覺得他太幼稚。圖／ingimage
一名男網友被一名30多歲的姊姊吸引，但害怕對方覺得他太幼稚。圖／ingimage

「姊弟戀」泛指情侶或夫妻中女方年齡比男方大。一名男網友發文詢問，他在上班時被一名30多歲的姊姊吸引，但自己只有20幾歲，害怕對方覺得他太幼稚，因此請教網友：「該不該主動追求30歲的姊姊？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己畢業後在機場任職，有次上班時發覺一位地勤姊姊很美，在IG上碰巧滑到對方帳號，於是追蹤了她，進而發現她的年齡已經有30初了，因為原PO才20幾歲，年齡差距太大，想進一步認識，卻不太敢出手。

原PO表示，自己個性偏活潑，會煮飯、理財，目前存款大約400多萬，幾乎都在股市。由於他每次都被朋友說太「幼稚」，雙方年齡差太多，也很害怕對方把他當「屁孩」，所以詢問網友：「想問問大家，姊姊會喜歡弟弟嗎？不知道該不該私訊對方」。

此文一出，不少網友認為要看「錢」和「臉」，「臉加錢，幾歲都能征服」、「夠帥身材夠好的話有機會，不然就要有什麼閃光點可以壓過年齡差距」、「帥可以解決一切問題」。

也有網友認為，年齡不是問題，「喜歡姊姊就拿出勇氣跟真心，但姊姊可能會考慮結婚（穩定）。確定自己要穩定的關係就衝吧」、「喜歡就上，但要邁向結婚或有小孩要多注意女生適婚年齡」、「試就有機會，不試機率是零」、「相處得來，互相喜歡就上啊，不然換你30幾歲剩下的只剩遺憾」、「可以去聊天看看，合不合得來聊了才知道」。

但也有少數網友不看好，「不是認真的就不要去，認真的意思是以結婚為前提喔」、「有自己的房嗎？沒有就別耽誤人家了」、「職場戀情想追考慮清楚，不要動靜太大、結果連實質追求都沒有，這樣會讓女方變成壞人」。

兩性關係 姐弟戀 結婚

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