32歲能「躺平」？他被資遣收入銳減 網見家庭成員勸：不能躺

「躺平」指的是一個人與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇與世無爭，無欲無求的處事態度。一名男網友發文詢問，他以前的工作雖薪水多，但壓力大，被資遣後到新公司想多陪伴家人，但薪水明顯少很多，因此詢問網友：「32歲奮鬥過了，可以選擇躺平嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示自己目前月薪4萬多，老婆3萬多，家裡有兩個小孩，有一間30坪的房子，貸款還剩300萬，有2輛車和2台機車。原PO表示，他以前工作挺認真的，賺得也多，但「生活壓力很大」，每天加班、見客戶，後來公司空降新的副理，開啟了公司內鬥，原PO在新年後被資遣。

原PO透露，他失業後在家陪伴小孩，才逐漸意識到之前留太少時間給家人了。之後原PO被邀請來新公司，薪水雖不多，但和他興趣相關，下班後也有時間接孩子，感覺「家庭變溫馨了，互動也隨之增多」。

然而原PO表示，近4個月來，他感覺有點危險，之前的拚勁快消逝殆盡了，雖然夫妻很省錢，這收入肯定活得下去，但沒辦法像以前一樣想買什麼東西就買，所以想請教網友，32歲奮鬥過了，可以選擇「躺平」嗎？

此文一出，不少網友勸原PO還有小孩要養，不能躺平，「還有房貸，家裡還有兩個小孩，請問你要怎麼躺平？」、「有小孩還是會覺得要再努力一下，不然辛苦的可能是小孩」、「只有兩個人就算了，有小孩還想躺」、「小孩沒畢業，還沒獨立自主別想說要躺平」、「32就躺平，你的小孩就要跟著吃苦了」。

也有網友表示，應要跟老婆討論，「跟你過生活的是你老婆，你應該跟老婆商量討論」、「重點應該是老婆的想法，因為和你過日子的是她。有些女人覺得平淡知足就好，有些女人想要大富大貴」、「誠心建議你該跟老婆討論，說不定忍你很久了」。