快訊

檢調偵查進口蛋弊案！今14路搜索超思、農業部 農業部回應了

台北大巨蛋B2地下街周四登場 18家進駐品牌先筆記

大陸經濟有多慘？陸金融三巨頭出手了 一次祭出「17支箭」

聽新聞
0:00 / 0:00

男友狂畫大餅買單名牌、大餐卻不認帳 她氣炸分手：打腫臉充胖子

聯合新聞網／ 綜合大餅
男友說好買單轉頭翻臉不認帳，讓她氣炸秒分手。示意圖／ingimage
男友說好買單轉頭翻臉不認帳，讓她氣炸秒分手。示意圖／ingimage

一名網友在Dcard以「不想付錢別裝著要付」為標題發文，抱怨自己陪男友去日本出差順便過生日，對方嘴上說的豪邁，買名牌、吃大餐樣樣要買單，實際上到要刷卡的那一步又翻臉不認帳，氣的她直接分手，怒轟「說話不算話，打腫臉充胖子」。

原PO表示在一起之前，就已經先跟對方強調男友可以是生活的一部分，但不能是全部，可以陪男方去異地海外出差，但是交通住宿要男方付，自己想買的東西可以自己付但是千萬不要在她面前畫餅，兩人經濟條件都不錯，男方收入稍微比原PO高一點。接著她開始講述分手原因，男友第一次大阪出差，一直要她陪，說機票會買單但先刷她的卡，結果後面也沒主動要給。

到了大阪後，第一天公司聚餐因為沒有人會英文或是日文，全程都讓原PO擔任翻譯，還要幫他們桌邊烤肉，好不容易陪笑烤完肉，隔天是原PO生日，男友很堅持要陪她還說想買的包包會買單，沒想到等到要結帳時卻開始嫌東嫌西，原PO無奈自己刷完卡退稅後他立馬變臉說「我也沒說不付錢啊？妳怎麼就自己買了呢寶貝」。不只如此，晚餐去了原PO很想吃的螃蟹店，價格一開始男友都知道，結果要掏卡的那一刻男友竟然直接在收銀台轉頭對她大吼「妳到底是吃什麼，為什麼一頓螃蟹餐要2萬5日幣（約4400元台幣）」，回到飯店，男友才開始解釋他的行為，表示沒有不想付。早已心灰意冷的原PO只要求他AA晚餐錢，男方又是一頓瞎扯最後不付錢。

原PO怒嗆「出國什麼都不會，也不會自己查資料，語言不通，都有翻譯軟體，只會出一張嘴」，最後甚至還向原PO索要房錢，她氣炸喊「說話不算話，打腫臉充胖子」，強調氣的手腳發抖。

該位「已成前男友」的超誇張行徑引來網友熱議，「這種愛裝闊的人肯定跟同事說妳機票是他付的」、「叫他把錢吐出來啦裝什麼闊啊」、「有時候那種自己說要付錢、請客結果又一副捨不得、確定要嗎的樣子真的看了很心寒」、「幸好發現的早耶」、「沒本事就不要打腫臉充胖子，有夠難看」。

兩性關係 出國旅遊 分手 情侶

延伸閱讀

話沒說完好友搶喊「我也是」…她無奈心累 網狂點頭：這種人超多

跟小時候不同？他訝異注音符號ㄧㄨㄩ換位子 釣出眾人洗腦史

訊息都講光了…她苦惱熱戀期打電話沒話題 過來人獻策：聊不完

不嫁了！未婚夫嗆「收聘金是賣女兒」 轉頭許願嫁妝要賓士、特斯拉

相關新聞

男友狂畫大餅買單名牌、大餐卻不認帳 她氣炸分手：打腫臉充胖子

一名網友在Dcard以「不想付錢別裝著要付」為標題發文，抱怨自己陪男友去日本出差順便過生日，對方嘴上說的豪邁，買名牌、吃大餐都要買單，實際上到要刷卡的那一步又翻臉不認帳，氣的她直接分手，怒轟「說話不算話，打腫臉充胖子」。

公公收驚也要媳婦處理？ 婆婆嗆：拜拜本來就是妳的事

婆媳問題自古就難以解決。日前有位媳婦抱怨，公公這陣子晚上都因為手痛睡不好，看了很多醫生，婆婆也希望媳婦能拿公公的衣服去廟裡收驚，讓媳婦不禁怒吐心聲「拜拜也說是媳婦的事，連衣服拿去收驚也是我的事？」

薪水差2倍…男友自願婚後當家庭主夫！她傻眼：同居沒一件家務做好

金錢價值觀是否相同，是結婚要考慮的重點。近日一名女網友提到，因為薪水是男友的兩倍，對方表示婚後願意辭職專心當「家庭主夫」，但兩人現在同居期間，男生生活習慣根本一團亂，她也漸漸對未來感到沒有信心。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

訊息都講光了…她苦惱熱戀期打電話沒話題 過來人獻策：聊不完

熱戀期總是嫌一天時間不夠用！想時時刻刻黏在一起卻沒辦法的時候只能靠電話，但沒有東西可以分享了還能聊什麼？

法師的智慧：父母需要買電擊槍！想對孩子發脾氣就電自己

很多參加韓國知名比丘法輪法師講座的人都擁有相似的困擾，有人提問：「我經常對家人發脾氣，事後又覺得很對不起、很後悔，卻改不掉這個習慣，我該怎麼辦呢？」法師回答：「立刻去買一把電擊槍，每次生氣就進房間電擊自己一次，你會在痛苦中昏迷，只要做個幾次就會改善。」

不嫁了！未婚夫嗆「收聘金是賣女兒」 轉頭許願嫁妝要賓士、特斯拉

即將步入婚姻殿堂卻發現男友家對自己機關算盡！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。