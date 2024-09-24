男友狂畫大餅買單名牌、大餐卻不認帳 她氣炸分手：打腫臉充胖子

一名網友在Dcard以「不想付錢別裝著要付」為標題發文，抱怨自己陪男友去日本出差順便過生日，對方嘴上說的豪邁，買名牌、吃大餐樣樣要買單，實際上到要刷卡的那一步又翻臉不認帳，氣的她直接分手，怒轟「說話不算話，打腫臉充胖子」。

原PO表示在一起之前，就已經先跟對方強調男友可以是生活的一部分，但不能是全部，可以陪男方去異地海外出差，但是交通住宿要男方付，自己想買的東西可以自己付但是千萬不要在她面前畫餅，兩人經濟條件都不錯，男方收入稍微比原PO高一點。接著她開始講述分手原因，男友第一次大阪出差，一直要她陪，說機票會買單但先刷她的卡，結果後面也沒主動要給。

到了大阪後，第一天公司聚餐因為沒有人會英文或是日文，全程都讓原PO擔任翻譯，還要幫他們桌邊烤肉，好不容易陪笑烤完肉，隔天是原PO生日，男友很堅持要陪她還說想買的包包會買單，沒想到等到要結帳時卻開始嫌東嫌西，原PO無奈自己刷完卡退稅後他立馬變臉說「我也沒說不付錢啊？妳怎麼就自己買了呢寶貝」。不只如此，晚餐去了原PO很想吃的螃蟹店，價格一開始男友都知道，結果要掏卡的那一刻男友竟然直接在收銀台轉頭對她大吼「妳到底是吃什麼，為什麼一頓螃蟹餐要2萬5日幣（約4400元台幣）」，回到飯店，男友才開始解釋他的行為，表示沒有不想付。早已心灰意冷的原PO只要求他AA晚餐錢，男方又是一頓瞎扯最後不付錢。

原PO怒嗆「出國什麼都不會，也不會自己查資料，語言不通，都有翻譯軟體，只會出一張嘴」，最後甚至還向原PO索要房錢，她氣炸喊「說話不算話，打腫臉充胖子」，強調氣的手腳發抖。

該位「已成前男友」的超誇張行徑引來網友熱議，「這種愛裝闊的人肯定跟同事說妳機票是他付的」、「叫他把錢吐出來啦裝什麼闊啊」、「有時候那種自己說要付錢、請客結果又一副捨不得、確定要嗎的樣子真的看了很心寒」、「幸好發現的早耶」、「沒本事就不要打腫臉充胖子，有夠難看」。