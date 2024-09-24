公公收驚也要媳婦處理？ 婆婆嗆：拜拜本來就是妳的事

婆媳問題自古就難以解決。日前有位媳婦抱怨，公公這陣子晚上都因為手痛睡不好，看了很多醫生，婆婆也希望媳婦能拿公公的衣服去廟裡收驚，讓媳婦不禁怒吐心聲「拜拜也說是媳婦的事，連衣服拿去收驚也是我的事？」

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，公公最近手痛導致晚上睡不好，看了很多醫生後，婆婆要求她「拿公公的衣服去廟裡收驚」。原PO無奈表示「以前拜拜沒有先把飯煮好，讓老公把喜歡的壽司當飯拿去拜，結果婆婆回來看到就非常生氣，在祖先牌位面前罵『以後我死了，妳也不用拜我』」，讓原PO心生不滿。

事後她表示「拜拜是媳婦的事情，收驚也是我的事？」原PO表示，昨天婆婆要她回電，電話中不停說公公身體不好，晚上不好睡，要求拿公公衣服到廟裡收驚，她吐心聲「我自己也很不舒服，我又要向誰講？各位媳婦你們遇到這樣的公婆，會如何擺脫婆婆對妳的交代？」

對此，不少網友以自身經驗建議，「只要是婆婆說的都不要理她，叫妳老公自己去負責」、「她怎麼對我就怎麼回禮」、「我剖腹產住院，公婆怎麼對待我的，他們躺在床上時，我就怎麼回報」、「她怎麼對妳，妳就怎麼回她」、「我連衣服都不會拿，電話也不會接，直接拉黑」。

也有人表示「婆家的事一律請老公去處理」，「請兒子、毒姑出面」、「不會交代自已兒子嗎？關媳婦屁事啊」、「婆家的事一律請老公去處理。如果妳有講清楚，而且很堅定公婆的事妳不做，妳老公就不會把公公的衣服拿回來給妳，他應該要擋掉並請婆婆自己處理，不然就是妳老公有空再幫他媽媽拿衣服去收驚。妳老公沒空當然要擋掉啊，他憑什麼幫妳接外務回來？自己媽媽的活自己處理吧！妳老公如果有擋掉他媽媽，就不會把公公衣服拿給妳，老公那邊妳要教育一下」。