薪水差2倍…男友自願婚後當家庭主夫！她傻眼：同居沒一件家務做好

金錢價值觀是否相同，是結婚要考慮的重點。近日一名女網友提到，因為薪水是男友的兩倍，對方表示婚後願意辭職專心當「家庭主夫」，但兩人現在同居期間，男生生活習慣根本一團亂，她也漸漸對未來感到沒有信心。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，最近男友跟她提到結婚生子的計畫，因為自己薪水比較高，她也不想在家帶孩子，對方就說願意辭職，在家帶小孩、做家事，原PO只需要負責家用開銷。

不過原PO認為，同居的這段時間裡，男友沒有一件家事做得好，衣服不但晾得亂七八糟，掃地也不會把障礙物挪開，甚至煮完東西油噴得到處都是，也沒打算清理，每件事都是做得「差不多就好」。原PO不禁感嘆，就算提醒他也不見有改善，所以最後家務乾脆自己做，「到現在還是想不通，他哪來的臉說要當家庭主夫？」

原PO表示，只要每次聊到結婚生子的話題，兩人都會發生爭執，她甚至一度萌生分手念頭，目前已把所有想法告訴男友，「他聽完覺得有道理，覺得自己要再加強，希望是真的聽懂了」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「經濟不好、不會做家事還敢說要當家庭主夫，不要那麼好笑好不好」、「建議不要結婚」、「開開心心談戀愛不好嗎？幹嘛一定要組成家庭」。也有網友勸原PO分手，「他可能正在密謀讓妳懷孕然後結婚，這種男生都會認為妳有孩子就離不開他了，就算妳打死不結婚，妳跟他還是有分不清的關係」。