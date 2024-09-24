訊息都講光了…她苦惱熱戀期打電話沒話題 過來人獻策：聊不完

熱戀期總是嫌一天時間不夠用！想時時刻刻黏在一起卻沒辦法的時候只能靠電話，但沒有東西可以分享了還能聊什麼？一名網友在Dcard求助，表示自己最近剛交了新的男友，兩人總是想講電話，但講到後面也不知道要聊什麼，所以來詢問網路上的「掛聊」高手們。

原PO表示自己單身了蠻長一段時間，最近跟一個男生確定關係開始交往。雖然晚上都會講電話，但其實自己本身不是太愛講電話的人，除非有什麼事才會打給朋友。但現在遇到的問題點是有時候電話接起來會不知道要跟男朋友聊什麼，因為一天中發生的大小事都已用訊息聊過了。她補充有時候想得到話題就可以一直講話，但總會出現想不到其他話題的時刻，這時電話就一直掛著而已。尤其是她男友也是不太講電話的類型，但處於熱戀期的他們還是會想打給對方，然後捨不得掛掉，所以想詢問看看有沒有很會講電話的人可以給些建議。

不少過來人紛紛熱心回覆，「傳互相有興趣的短片一起看，然後就有無限話題可以聊著」、「看要不要一起做什麼事情，這樣也會有無限的話聊哦，兩人一起打遊戲看電影」、「就掛著啊，然後想到什麼就講什麼啊，應該很多人都是這樣吧」、「聊這週末或下週末要吃啥玩啥，一起規劃」。

也有人分享因為就這樣，平常會選擇白天先簡單報備或有重要的事才講電話，「平常不要用訊息聊天，訊息用來報備簡單的事就好，其他都在電話裡聊」、「所以我們平常訊息就簡單報備一下，其他的發生什麼事都留到睡覺前用電話講」、「只有剛交往的那一兩個月會講，後來就完全不講電話了，有事就傳訊息」。