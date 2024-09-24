不嫁了！未婚夫嗆「收聘金是賣女兒」 轉頭許願嫁妝要賓士、特斯拉

即將步入婚姻殿堂卻發現男友家對自己機關算盡！一名網友在Dcard上發文分享自己悔婚的原因。和男友原本已經計劃結婚，沒想到最重要的婚紗照他打算拿「iPhone」拍，原PO家提出小額聘金要求時男方嗆是在「賣女兒」，回頭聽到岳父母想幫忙換車嘴上名車牌子許願許不停，加上男方父母的種種算計被她知道後，原PO嚇傻大喊「不嫁了！」。

原PO分享自己和男友愛情長跑五年，兩人處得很好但是開始談婚事的時候，男方家讓她卻步了。當原PO父母提到會收小額聘金時，男友馬上嗆說「是在賣女兒嗎？為什麼要聘金」，她補充爸媽並沒有為難男友，只是要求六到八萬的金額，而且也表示婚後聘金會讓她壓箱帶回，最後錢還是在她們這裡，直言金額沒有很大，諷刺男友「你買iPhone我怎麼沒見你該」。此外，原PO和男友解釋南部主要都辦流水席，男友卻抱怨流水席不衛生，她怒嗆「你這個不識貨的，你不知道我們南部流水席出了名輾壓五星級飯店嗎？」

誇張的是，原PO父母表示結婚會買一台新車的送她作為嫁妝，沒想到男友知道後嘴上整天掛著特斯拉、賓士、BMW等等，超雙標行徑讓原PO忍不住翻白眼「我就請問你，我爸媽收聘金你說我們家賣女兒，我爸媽買給我的車你在那邊高潮什麼」。對女方想拍的婚紗，男方也認為拍個幾張就好以後也不會用到，正當原PO要表示認同時他卻補上一句震撼彈－－提議請朋友來用iPhone拍幾張洗出來就好。

最誇張的是男方家屬都盤算著她們家的財產，男友媽表示原PO薪水比較高，所以結婚後家裡的開銷要她多出一點，轉頭提醒兒子自己的錢要存好，甚至叮囑「必要時要哭窮，錢不能給外人」。還提到如果你岳父要出錢幫忙買房子，房子一定也要有雙方的名字，房貸讓原PO付頭期。

種種原因完全澆熄了原PO結婚的想法，她苦笑道「還沒結婚就把我們家算計的明明白白的，草船借箭都沒你們一半賤」，並灑脫大喊「我不嫁了」，強調寧願繼續單身也絕對不讓任何人把算盤打在我父母身上。

貼文曝光後網友紛紛拍手叫好「感覺從頭到尾，都在想妳家的錢，而且沒有討論空間」、「下一個會更好」、「婚前照妖鏡，成功召喚出無敵爛妖」、「妳值得更好的」、「支持妳的決定，我覺得男方家庭真的算有點精」。