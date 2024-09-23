她嘆幫男友慶生對方卻提「前女友們」 網解答：他很珍惜妳

情侶在相處過程中，如果在歡樂的場合提到「前任」，無論是否有意，不免會引起對方反感。一名女網友發文抱怨，她第一次幫男友過生日，沒想到男友感性發言卻提到自己「前任女友」，讓她感到心情複雜，於是請教網友：「如果你們做出上述發言，內心的想法是什麼呢？是真的感動有現任陪伴，還是對前任的遺憾更多？」

一名女網友在Dcard發文，和男友交往後第一次幫他過生日，在餐廳喝了幾杯酒後，男友感性發言：「今天很高興跟妳一起度過我的30歲生日，要不是妳太晚出現，我在30歲應該是五子登科」，正當原PO開心男友對她的肯定時，男友突然眼眶泛紅說：「只有妳是真心的，前面那些女友都不是真心的，只會吵不陪伴她們，沒有想到我工作很辛苦」。

原PO坦言，聽到男友提到前女友們，令她感到「心情複雜」，並詢問其他女網友聽到這些話，會覺得他心中只有妳，還是這種時候還去提前女友，是否「舊情難忘」呢？同時原PO也詢問男網友：「如果你們做出上述發言，內心的想法是什麼呢？」

此文一出，不少網友認為該男友對原PO是真愛，「這只是男友看到眼前的妳跟過往那些女人明顯差別的有感而發，此時他才知道被人真心對待是怎樣的感受」、「我覺得他是真的很感動有妳的存在耶，不過提到前任確實會讓人有點小鬱悶，建議妳還是要跟他聊聊喔」、「這沒什麼吧，就是感性而已，好在有遇到妳…過往的他可能走的很坎珂，所以才這樣感觸」。

也有網友分析男友心理，「他經歷過幾段感情，一定在那裡面很受傷，但在妳這他看到妳對於他的辛勞付出，是肯定支持的，才說出了妳這麼好的人，因為太晚出現了，不然他根本不會浪費時間在前面幾任的女友身上」、「我覺得他這樣講應該只是想跟妳說只有妳是真的有考慮到他的辛苦，他的累。不像其他人都只會說為什麼不陪我？為什麼不帶我去？」

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