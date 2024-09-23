全職太太就得家務全包？她指家務應共同分擔 網：沒工作是這樣的

全職太太是已婚婦女從事的一種崗位，指全職照顧家庭、不外出工作的婦女，服務對象是家庭的成員。一名女網友發文抱怨，她身為全職太太，開始質疑家務就應該全權由她負責嗎？她認為她也要有自己的時間和需要，但老公認為：「妳在家全職，家務理應是妳的責任」，於是詢問網友意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她和老公已經結婚五年了，孩子也上了幼兒園，自從她懷孕後就辭職在家成為「全職太太」。原PO表示，剛開始時照顧家庭和孩子的確是她的主要工作，但隨著孩子長大，她開始覺得為什麼家務總是落在她「一個人」身上呢？老公下班後，即使看到她忙得焦頭爛額，也只會問她：「怎麼還沒弄好？」

原PO開始思考，難道因為她是全職太太，家務就應該全權由她負責嗎？也跟老公溝通過，但老公覺得：「妳在家全職，家務理應是妳的責任」，但原PO覺得家務不應該因為她的「職業」身分而變成她一個人的負擔，她認為，家庭的事不應該只是分成「賺錢的責任」和「做家務的責任」，兩者都應該是共同的，即使她是全職太太，也有自己的時間和需要，不是每分每秒都應該圍繞家務轉。

原PO表示，家務不是簡單的體力勞動，它也是耗費精力和情感的工作，當她在家打理好一切時，難道就不值得同等的尊重和分擔嗎？因此詢問網友：「於全職太太來說，家務真的應該全部由她來負責嗎？夫妻之間應該怎麼分配這些『看不見』的勞動才算公平呢？」

此文一出，不少網友認為「全職」還是應該負責家務，「如果小孩已上學，老實說，我覺得全職主婦就該包所有的家事」、「沒工作的確會被這樣對待，可以請問為什麼不去工作嗎？小孩都上幼兒園了可以工作了吧」、「家庭主婦包辦家務有什麼問題嗎？整理整個家根本不會花多長的時間」、「妳老公負責家中所有的開銷，那為什麼妳不能負責家中所有的家務呢」。

也有網友分享自身經驗，感嘆全職太太的辛苦，「我是家庭主婦，煮飯，吃飽收拾，打掃，家務事，沒讓老公動手過」、「除了小孩以外的家事基本上全包，只要求老公非用餐時間喝完的茶杯要放水槽，髒衣服不能亂丟這類最基本的」。