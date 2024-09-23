帖子都發了…女友突提4要求「不照辦不嫁」 他氣瘋：搞這招？

步入婚姻是不少人嚮往的人生階段，但婚前遇到這種事，你走得下去嗎？一名網友在臉書毒姑九賤婆媳討論區求救表示自己和女友結婚在即，女友卻突然提出4個要求，誇張的是每一項都和錢有關，甚至要求財產全部交由負債200萬的她管理，和之前談好的完全不一樣，婚禮的事宜都籌備差不多了女友和家人卻這樣，他氣瘋問「搞這招？我要妥協？」。

原PO表示婚禮場地、喜餅、喜帖都已經下訂，婚紗也拍了，如今剩不到3個月就要步入禮堂，女友家人卻突然列4點要求，還強調不照辦不嫁！要求包括：

一、婚後台北市房子登記改共有

二、孝親費2萬5給岳母

孝親費原先說好各付各的，突然要他拿出每月1萬加女友的1萬5給岳母，他笑道「我才給我爸媽每月9千誒」。

三、薪水給妻管

說好薪水AA制，家裡大小支出原PO出，各自理財，結果岳母要求他上繳薪水。他補充女友家有玩期貨還欠債200多萬，他諷刺的說「妳以為我不知道？」。

四、岳父母要同住

他氣炸問：「我家付500萬頭期款，房貸我背，房子是我們跟以後小孩的屋子，妳父母搬進來幹嘛？」

原PO強調之前都說好了，現在又出爾反爾說不照辦不嫁。兩人戀愛兩年多，女友的4大條件原PO姊姊也說離譜，他不禁怒批，「比我大3歲，我不顧家人反對才勝利，妳家給我搞這招」。

貼文下網友紛紛留言勸阻，「認賠殺出，不要為難自己」、「慢走不送」、「請放生吧！要懂得止損」、「別結了吧！整個家都跟著嫁進來了。即時止損吧！沒完沒了」、「兄弟，聽我勸、快跑。這只是開始，後面更多你有得受的事情在等你」。