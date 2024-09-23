金牛座太難追？「心儀女」慢熱觀察期太久急死他 網看出關鍵問題

金牛座給人穩重、踏實，具有堅強的耐心和毅力的感覺，他們不喜歡冒險，更願意在穩定的環境下發展。一名男網友發文求助，他追求一名「金牛女」遇到瓶頸，對方明明有好感卻意外慢熱，觀察期很長，因此求助網友：「有人有跟金牛女交往的經驗能跟我說說嗎？感激不盡」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己是天秤座，自認為聊天、交際方面都很厲害，但約兩週前認識一位年紀比他小的金牛女，互相都很好聊，能說一個晚上，但一般她都是「話題超級終結者」，平時真的一天就只有聊上個6到7句，讓原PO很難受，有當面問過她，但她解釋被前任背叛很怕受傷，而且她非常「慢熱」，平時就喜歡就躺在床上看韓劇小說。

原PO表示，上次和她見面有牽手，但她想確認關係後才做情侶行為。因為原PO跟她住在比較遠，1到2小時車程，所以不能常常見面，但只要原PO打給她，她都會聽，除非正在忙。然而原PO坦言，他個性比較急，很想快點得到她，所以這幾天都過得很煎熬，感覺金牛女的「觀察期」要很久，雖感覺她有好感，但始終沒表達出來，所以請教網友：「有人有跟金牛女交往過的經驗嗎？」

此文一出，不少網友都認為原PO太急了，「我天秤，金牛女不會不好追啊，前兩任都是。主要是你本身太急了，才認識兩週」、「不能急喔！會下頭（冷掉）！然後你就沒機會了！就是要有耐心等待」、「感覺她會漸進式斷掉，還不是很熟就肢體接觸的話，很容易下頭。哪一天她不讀不回也不意外」、「你的缺乏耐心，她應該知道了。說實話，她可能覺得你不是適合她的好人選」。

此外，也有網友提供建議，「我還是覺得慢慢丟小球給她，等有把握才邀約」、「以前遇過一個天秤男蠻厲害的，他先投其所好再順勢約吃飯，比如說我對射箭有興趣，他先約我去，然後比射箭的時候說如果我贏了下次妳請我吃飯，這樣下次就有飯局了」、「你大概聊一個月是穩定頻率的話，再約出來看看，見面不要毛手毛腳」。