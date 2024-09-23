為小孩被夫家謾罵歧視仍撐住！他感嘆外籍媽媽辛苦：難怪很多跑掉

「外籍新娘」一詞，常用以稱呼來自東南亞地區，與台灣男子進行跨國婚姻的女子。一名男網友發文分享，他來自柬埔寨的媽媽在台灣遭到各種歧視、謾罵，但為了照顧孩子選擇咬著牙留下，讓他不禁感嘆：「光想就好痛苦，真的給外籍媽媽們一個大respect」。

一名男網友在Dcard發文，表示他媽媽是柬埔寨人，他一直覺得很多從東南亞來的外籍新娘，與來自東北亞、歐美等地區感覺是「不同級別」的存在，很為她們打抱不平，感覺台灣很「看國家」排外，也覺得她們很偉大，為了幸福的生活遠嫁他國，學習陌生語言，適應文化，還有好幾年才能回家鄉一次，「光想就好痛苦」。

原PO表示，他媽媽是22歲嫁來台灣的，與爸爸相差17歲，典型外配婚姻中的老少配。阿嬤是非常傳統的婆婆，在原PO小學時，阿嬤會罵媽媽是番仔、破格女人、買來的，也會歧視媽娘家沒有錢，「只是生小孩的工具」，媽媽一直以來承受各種歧視、謾罵壓力，但為了小孩子，她選擇留下。

原PO透露，爸爸是老媽寶，沒什麼擔當，很佩服媽媽撐到現在都沒離婚。原PO記得有一次阿嬤還說其他嫁來台灣的都跑了，「就媽趕也趕不走」、厚顏無恥什麼的，真的每句話都很過分，而爸爸也不會袒護老婆，一吵架也會罵「番仔」，叫媽媽滾回去她的國家，阿嬤告狀什麼事情，爸爸也不論對錯先罵媽媽再說。

原PO坦言，如果是他經歷這些真的會很傷心難過，「難怪這麼多外籍新娘會跑掉」，如果是現代台灣女生，肯定也都沒辦法忍受，「真的給外籍媽媽們一個大respect」。

此文一出，不少網友勸原PO要好好孝順媽媽，「覺得你媽媽辛苦把你帶大是值得的。因為至少你懂得是非對錯，知道respect，知道自己不能成為不好的人，要好好孝順你媽媽」、「幸好你懂媽媽的辛苦，好好愛她陪伴她」、「你媽媽辛苦了，平時多貼心照顧她、有能力後一定要對她很好」。

也有網友列出三點，指出原PO家庭的問題，「1、你爸你阿嬤問題很大，才會娶不到台灣的女性，只能用錢買便宜的東南亞老婆。2、你媽真的為了孩子而留下來，你和你媽都辛苦了。3、趕快賺錢把媽媽帶出去外面吧，離婚也好比這樣被底層的爸爸和阿嬤罵來得好」。