約會的心動瞬間！女方主動幫忙一事大加分 他暈爆：淪陷了

約會的時候什麼樣的細節最讓人心動呢？一名網友在Threads上發文，以「什麼女生會讓男生暈的（得）咪咪冒冒」為題，問大家什麼樣的情況下會對女生更心動。原PO打頭陣舉例，「我先，幫我繳停車費，暈死」，貼文一出吸引網友紛紛回覆，文章還被轉載到Dcard論壇延伸討論。

原PO貼文底下不少人分享自己的經驗「我老婆請我喝星巴克，還不是買一送一的時候買，我就被她拐走了」、「幫忙付油錢」、「當雨很大，我手伸再長也感應不到悠遊卡時，副駕開了車門下去幫我感應，暈爆」、「聊天會接話開話題會笑，就暈到咪咪貓貓了」、「拿出錢包的時候她卻搶著要付，那一刻是真的淪陷了」，有網友笑說男生其實很簡單，在這種小細節感受重視就夠心動了。

文章轉貼到Dcard後，轉發者則以「女生應該要幫男生付停車費嗎」為標題，表示蠻好奇大家想法，詢問網友「男生真的會因為女生幫付停車費這件事心動嗎」，隨後又問了一句「女生又會願意幫男生負擔停車費嗎」。網友們在底下紛紛留言自己的看法，「跟男友出門都是我在繳，畢竟是坐他的車用他的油錢」、「雖然也覺得很貴，但還是多少會幫男友負擔停車費，畢竟加油什麼的也都很貴」、「坐別人的車，付點油錢或停車費很合理吧」。

也有網友補充，其實這樣分攤是一種禮貌，不論是朋友還是情侶，「不管男女，只要是和朋友出門給朋友載，一定會幫忙付停車費，或是請朋友喝飲料吃點心，總覺得這是一種禮貌」。