不懂約會餐桌禮儀？吃飯時她兩舉動男方「直接冷掉」 自己先吃引發兩派論戰

在約會時，任何一個小細節都有可能改變對方對你的印象。近日有網友發文，稱自己與一個女生約會，對方在吃飯時的兩個行為讓他直接「冷掉」。

原PO在Dcard發文分享，稱兩人約會出去吃飯，但在拿餐具時，女生只拿了她自己的。上菜時，女生的餐點先到，但她並沒有等原PO的餐點也送來就先開始吃，導致她早早吃完，在原PO吃飯時沒事可做，讓場面有點尷尬。

雖然女生的行為和談吐都還不錯，但原PO覺得她沒有餐桌禮儀，不等自己直接開動的行為讓他「冷掉」，於是沒有進一步發展。事後女生的朋友詢問兩人為什麼沒有後續，當聽到「吃飯沒什麼禮貌」這個理由時，她認為這是小題大作，也讓原PO懷疑自己是否太苛責了。

文章引起網友熱議，不少人認同原PO的觀點，「我都是會幫對面拿餐具跟面紙，就算我餐點先上我還是會問對方不好意思我先吃，這不是禮貌嗎」、「通常一起吃飯（不論男女或是幾個人），幫忙拿餐具的人都會拿整桌的欸？反正都要站起來去拿，就乾脆一起拿呀」、「一定會幫忙拿餐具，也會等對方的餐點到了才開始吃，真的很餓會先說我先吃，但頂多吃兩口止餓一下，基本上還是會等對方」。

但也有網友認為食物上桌就是要先吃，「餐具的部分我是會幫忙拿，但是餐先送上來我會先吃欸，因為我認為餐送上來的時候是最好吃的時候，後面涼掉了就會沒有胃口」、「拿餐具這點是她沒禮貌，但餐點到了先吃我認為沒問題，除非是要一起共吃餐點，個人單點的我會先吃，冷掉就不好吃了」、「我覺得先吃沒問題，但沒拿餐具有點不行」。