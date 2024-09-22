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住婆家被當傭人…她宣布搬家所有人慌了 網狂賀：恭喜脫離苦海

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友借住公婆家被當傭人，如今終於要搬家，老公的兄弟們慌成一團。示意圖／ingimage
女網友借住公婆家被當傭人，如今終於要搬家，老公的兄弟們慌成一團。示意圖／ingimage

寄人籬下即使受委屈也難開口，一名女網友在網路上分享好消息，自己已經找好房子準備告別「傭人生活」。她表示先前住在婆家一直被先生的兄弟當傭人使喚，當她在群組宣布搬家後，對方驚慌失措地懇求原PO留下，網友看到她即將解脫紛紛祝賀「恭喜脫離苦海」。

原PO在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區曝光曾經的生活，她表示跟先生結婚三年多，之前因為經濟吃緊，所以住在婆家沒有搬出去。先生有三個哥哥一個姐姐，全部住外面，因為跟先生住在婆家省房租，所以兩人都很識相的負責水電費和公婆看醫生的費用，結果換來的是其他兄弟的隨意對待。

原PO抱怨兄弟們回家就好像客人一樣，總是指使他們夫妻做任何事情，也不尊重他們，好像覺得原PO夫妻住在家裡等於佔了便宜一樣，她特別強調尤其是今年的中秋節，自己和先生就好像傭人。

三年默默吞下各種委屈的她，近日在家族的群組宣布，這個月底就會搬出去，好笑的是先生的兄弟慌成一團，「因為不再有人每天下班趕著回家煮晚餐給他們的父母吃，也不再有人請假帶他們的父母去看醫生，更不再有人住家裡可以讓他們隨意點菜、不再有人照顧父母，讓他們逍遙自在去歡樂」。原PO說接下來一切的一切兄弟們都要輪流分擔，但對方還不死心地想說服原PO繼續住家裡，不過已經找好房子更不想被捏著脖子的她當然拒絕，甚至大喊「真爽」。

網友們紛紛在貼文下祝賀，「一切靠自己最實在」、「歡迎加入自由的懷抱」、「做任何事被視為理所當然的時候，最肚爛了」、「不知珍惜的手足，就該讓他們去做啊」、「人就是這樣，當一切變了就會慌張」。

夫妻關係 婆家

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