男網友自稱172cm見面秒縮水 謊報身高還嗆女方矮惹怒眾人

不少人使用交友軟體想要找到真愛，但平台使用者眾多，遇見什麼樣的人都不足為奇。一名女網友在Dcard上發文抱怨自己，標題直接寫下「矮女好可悲」，表示自己在交友軟體約出來的男生明明聲稱自己172公分，見面卻縮水10公分。不僅如此，男方不僅謊報身高，還罵沒有160公分的女生都應該去死一死。原PO表示聽完之後很難過，直言不懂「為什麼現在矮女都變成那麼可悲了」，委屈表示矮也不是自己想要的錯。

她在貼文訴苦並補充本身身高155公分，自己也覺得超矮很可悲，然而近期在交友軟體上一直被取笑跟抨擊，好不容易遇到一個蠻喜歡的男生，自稱172公分，結果看到本人才160公分，只高原PO一點點。更意外的是，男方居然還在見面當下不斷抨擊她很矮這件事，甚至說「不到160公分的女生應該都去死一死，以後最好不要結婚，影響到孩子基因」，認為矮女應該全部被滅絕。

誇張的言論讓網友看傻眼，「自己都不誠實了，講出來的話就不用太在乎」、「因為一個垃圾而懷疑自己，這種心態比較可悲吧」、「交友軟體就是大雜燴，妳幹嘛在意別人說什麼」、「還好吧，身高不是問題」。不過因為故事太過浮誇，也有不少網友認為原PO是在反串，「感覺這只是引戰文，很少人會去計較女性身高」、「這種創作文有人信喔」、「這篇文奇葩到我以為是在反串」。