熟女老闆深夜來電喊「快不行了」要人妻老公載 她氣炸：是不是有病？

熟女老闆半夜打電話給別人老公求載？一名女網友在Dcard上發文抱怨，近日某天和老公已經睡了卻突然接到來電，女老闆表示自己「快不行了」要老公去接送回家，更誇張的是老公還答應，讓她超傻眼。看著老公就這樣被叫出去，女網友也嘗試全力阻止，卻只換來一句「她應該是有什麼事不能處理吧」，氣炸的她大喊，「死男人不拒絕還衝去是不是有病」。

原PO表示自己跟老公都25歲左右，育有一歲兒，而女老闆45歲，已經離婚也有一個小孩。她表示曾跟老公一起在對方的店裡工作認識，前兩年女老闆開新店，原PO也曾做過店長，後來她離開但老公依舊在女老闆底下工作。有的時候店裡的工讀生和老公太好，女老闆都會通風報信再把工讀生調走。她補充自己一直跟對方維持好關係，之前店裡也都會聚會吃飯唱KTV，離職雖然沒有參加聚會，但是跟女老闆還是會聊天。

最近女老闆又要開新店，而老公會當新店長，因此有比較多事情需要討論，兩人也會一起約去打保齡球。就在近日凌晨1點多，原PO跟老公都睡了，女老闆卻突然打電話來像是喝醉了地說「我快不行了，哈哈哈…你快來接我，快點」。踰矩的行為讓她忍不住抱怨，「是不是有病？一個40歲的女人喝醉不會叫計程車、uber，叫一個小弟去接他」，沒想到老公還答應馬上出發。

原PO表示有打算直接質問老公，但是想像得到回答就是「哎呦，她就喝醉呀，我就載一下呀，我們不可能啦，她那麼老」，若跟女老闆談，可能也只會被敷衍，「哎呦，妳怎麼這麼沒安全感？我們不可能啦」，原PO更怕老公會怪她亂講話，害他不能當店長。她補充自己有老公的定位，也知道女老闆不是老公的菜，但因為對方多次稱讚老公很帥，可以想像他們平常可能會打鬧嬉戲，完全不避嫌的畫面讓原PO非常煩躁。

文末她提問，「你們如果遇到交情不錯的女性友人要你半夜接她，你們會去嗎？」，文章貼出不少網友不解原PO當下不跟出去的理由，她表示因為當下很累又有孩子要顧才沒有一起去，並表示如果還有下次，會帶孩子出去施壓。

另外不少人分享留言表示自己的看法，「我覺得很難拒絕欸，畢竟在她手下工作要維持和平」、「酒醉車內獨處後送到家，沒肢體接觸很難的」、「之前也遇過，但是是直屬男主管，工作上他很照顧我，所以我覺得載一下沒關係」、「妳已經感到不舒服了，如果不是公事，還是要有點邊界感」、「已婚人士下班就不該管這些，並不是妳鬧，是他們沒有界線」。