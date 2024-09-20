心靈受傷！運動妹子和男網友初次約會 「全程導遊+開車」回家後卻被封鎖

通常情侶約會都會去逛逛街、看看電影或吃個飯，不過有一名女網友哀怨第一次約會完就被封鎖！她說在網路交友認識了一個男生，兩人第一次見面約會，她帶對方去攀海蝕洞、挖石蚵，結果回家後就發現自己被男方給封鎖了，貼文一出也笑翻不少人。

這名女網友在Dcard發文表示，前陣子在網路交友認識了一個男生，兩人聊得很來也有一點小曖昧，於是決定見個面，看看有沒有進一步發展的機會。只不過兩人的約會地點卻非常特別，一開始男生提議去咖啡廳，但原PO覺得很無聊，於是自告奮勇要帶對方出去玩，便開車載男方去東北角攀海蝕洞跟挖石蚵。

當天天氣有點熱，但原PO挖了滿滿的蚵仔覺得滿載而歸也很開心，沒想到回家後才發現自己被男方給封鎖了，讓她非常傻眼。原PO說兩人都有看過彼此的照片也有視訊過，如果不是外型因素，那就有可能是約會安排的太爛了。她想問有經驗的鄉民們，「第一次見面是不是還是約在咖啡廳聊天或是安排其他靜態活動比較好呢？我很認真的擔任一日導遊，心靈受傷」。

貼文引起不少討論，「女生主動約這個行程也是蠻猛的」、「很好玩欸，我都想參加了」、「好好笑，第一次見面是這種約會行程，妳是不是表現得很活潑很主動之類的」、「超喜歡這種行程，咖啡廳才無聊」、「女生不怕熱還主動安排行程，這個超加分的耶，只是都沒說什麼就把人封鎖，這男生很不OK」、「動手比動嘴有趣多了，咖啡廳聊天越聊越尬而已」。

還有網友猜測男生封鎖的原因，「有沒有可能是覺得妳給人的感覺不會小鳥依人，所以他不喜歡」、「主動排行程是男人要做的事，猜測對方沒有展現到所以自卑」、「可能因為女生開車載男生出去玩，男生自尊心碎滿地吧，但又不好意思拒絕妳這麽有熱情的提議」、「我覺得還是照片的想像跟本人有點落差吧」、「他可能不喜歡曬太陽吧！我也約過夏天蠻熱的天氣騎腳踏車，沿路還可以喝一下咖啡，回家就被封鎖了」、「可能對方是室內派的，覺得個性不適合，特地解釋也很突兀，就直接用封鎖這樣」。