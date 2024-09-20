哭！23歲母單男「交友軟體用到懷疑人生」 網揭1原因交嘸女友

母胎單身指的是「打從出娘胎起到現在都單身」，從出生到目前為止都沒有正式進入感情關係或經歷戀愛經驗的人。一名男網友發文抱怨，他母胎單身23年了，用了許多方式認識女生總是失敗，感嘆「真的很累」，無奈詢問網友：「為什麼這麼多條件普通的男生也有女朋友？有沒有人可以給有效的建議呢？」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己23歲了還是母胎單身，近3年來因為非常渴望脫單，嘗試使用交友軟體和現實主動認識人，大約邀約過「30個」女生外出吃飯，常在網路上聊得非常熱絡，可是出來見面後完全不同，各自散去後對方也沒理會他，原PO再找對方聊天時，也要等到很久才「敷衍」回應他。

原PO表示，只有約3個女生在約會結束後主動找他，而且對話頻率比見面前更熱絡，可是他對對方真的不感興趣，雖說他很想脫單，但那時候抱著寧缺勿濫的想法，現在還是會後悔。原PO透露，現在很難認識到人，交友軟體變得越來越難用，加上他性格內向，每天都過得很焦慮和不開心，每次都失敗而回讓他真的很累，因此詢問網友：「為什麼這麼多條件普通的男生也有女朋友？你們是很努力地追嗎？」。

此文一出，不少網友認為「寧缺勿濫」的想法是正確的，「認真覺得寧缺勿濫，遇到不適合的人你真的會後悔，不僅拖累人生規劃，簡單的情緒價值也無法提供，反而還會幫倒忙」、「我26也母單啊，脫單有這麼重要嗎？找到對的人才會加分，不對的只會讓人生痛苦吧」、「得失心少一點對自己才有幫助，衡量自己的等級，去找相對應符合自己條件的」。

也有網友指出原PO標準太高了，不需要太焦慮，「你喜歡的人家看不上你，喜歡你的你又看不上，其實就是你標準太高，再加上戀愛技巧不足無法吸引你喜歡的女生」、「實在不太懂為什麼會對這種事情焦慮，難道脫單這件事是什麼人生的大事嗎？」、「我推測你要不標準太高，要不其實對自己的條件太過自信，或是兩者都有，所以才會一直單身」。