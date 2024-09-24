法師的智慧：父母需要買電擊槍！想對孩子發脾氣就電自己

很多參加韓國知名比丘法輪法師講座的人都擁有相似的困擾，有人提問：「我經常對家人發脾氣，事後又覺得很對不起、很後悔，卻改不掉這個習慣，我該怎麼辦呢？」

法師回答：「立刻去買一把電擊槍，每次生氣就進房間電擊自己一次，你會在痛苦中昏迷，只要做個幾次就會改善。」

聽眾哄堂大笑，提問者慌張地反問：「喔？什⋯⋯什麼？」

法師沒有笑，他泰然地補充道，這不是在開玩笑，真的一定要這樣做。就連冬天握門把被靜電電到都會痛了，被電擊應該就等於是電刑了。

法師解釋道，生氣是一種習慣，所以永遠無法完全改變。如果要改變，唯一的方法就是在生氣時讓自己聯想起被電擊的痛苦，這就是自然不再生氣的辦法。這和吉兒．泰勒所說的選擇大腦迴路的原理相同，就是將憤怒和痛苦連接到新的迴路上。

法師再次問道：「今天要不要馬上買電擊槍？要不要電擊呢？」聽眾再次哄堂大笑，但提問者仍舊猶豫不決。這時，法師才開始講真正的故事：

「所以說你在說謊，你說想改掉生氣的習慣，這是在騙人。其實不改掉也沒關係吧？所以就繼續生氣。這樣過日子，某天你的孩子或伴侶可能會離開你，可能會因為討厭你而不理你，當這種狀況發生時，你會想『這是我的錯』，然後再繼續過你的日子。」

真正重要的是冷靜地問自己：「我真的想改變嗎？」其實面對孩子我幾乎不曾想像泡熱水澡的畫面，我根本就不會發脾氣。並不是因為我特別有耐心，或是孩子們特別聽話，而是我也有我自己的電擊槍。

大女兒剛滿三歲不久的某天，孩子固執到了頂點，我怒氣爆發，我大吼，打了孩子一下，粗魯地把她扔在床上，然後害怕地逃跑了。從那一刻起，我內心湧起了內疚、後悔和擔憂。從那天晚上到第二天，我心裡一直想著再也不能這樣。然而越是這樣想，便開始冒出奇怪的疑問：

「這是我的真心話嗎？如果是真心的，生氣前後又沒有任何改變，為什麼一開始要這麼瘋呢？」

疑問逐漸變成懷疑，我開始懷疑自己的內疚、後悔和對孩子的擔憂可能都是謊言。就像那個向法師諮詢的人一樣，他說「想改掉生氣的習慣」，但他實際上根本不打算改變。

越想越覺得內疚與抱歉，這好像是想保護自己的謊言。我得出的結論是，如果真心認為不能打孩子，覺得這是很抱歉的事，那麼一開始就不會出現這種行為。我對自己隱藏的真實內心又是什麼呢？

「對孩子生氣是在滿足自己的快感。」這是真是假並不重要。我正在建立新的連結，因為我實在難以接受為了滿足自己的快感而對任何人發火。 《森林裡的資本主義者：在現代社會邊緣，找回簡單完整的人生》。圖／先覺出版社提供

新聞上的虐兒事件中，那些對小孩子施暴的人就像惡魔一樣。我不斷告訴自己，我對孩子不耐煩也是出於與那些惡魔一樣的動機和快感。一想到自己與那些人無異，這比被電擊更令人痛苦。我花了約一週的時間沉浸於這種想法中，從那之後，我不再對孩子生氣。我不是在忍受怒火，而是斷開了將孩子的行為與憤怒連接起來的迴路。

重要的是連接的迴路。我想表達的不是絕對不能對孩子發脾氣，或是對孩子大吼就等於虐待兒童，而是，如果你真的想改變，後悔並不是辦法。我讓自己害怕懷著那種情緒，並且建立新的迴路。

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(本文摘錄自《森林裡的資本主義者：在現代社會邊緣，找回簡單完整的人生》，先覺出版社，未經同意禁止轉載。)