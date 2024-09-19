快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出劇毒性農藥「有機磷托福松」

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

剛求婚成功…情侶排不到不二坊蛋黃酥 男友「1舉動」她秒氣炸：不結婚了

聯合新聞網／ 綜合報導
彰化排隊名店「不二坊」，再度掀起「蛋黃酥之亂」。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
彰化排隊名店「不二坊」，再度掀起「蛋黃酥之亂」。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

彰化「不二坊」人氣超旺，逢年過節總會掀起一股「排隊熱潮」，許多人也哀號很難買。最近有一名網友表示，今年中秋節特別請特休，要南下玩下去，到了彰化想順便買蛋黃酥，結果卻鬧到連婚事都要飛了，讓他整個「煩到不行」，引起熱議。

一名男網友在Dcard以「買不到不二坊蛋黃酥，女友說不想結婚了」為題發文，他表示今年中秋節和女友都特地請假，打算一路往南玩下去，原PO也趁勢在飯店向女友求婚成功。

隔天他們玩到彰化的時候，想說去買不二坊蛋黃酥，沒想到排隊盛況就像買iPhone的人潮一樣恐怖，根本買不到。這時原PO看到旁邊有黃牛在轉售，想說買一盒吃吃看，但女友不斷勸退，堅持要排隊慢慢等。

原PO也回應女友，因天氣很熱，不想花太多時間排隊，加上還要去其他地方玩。這時女友整個爆氣，罵他「就是因為有你這種人，才會讓那些黃牛有機可乘」，女友是高雄人，原本想一路玩回高雄送她回家，結果當天下午女友就自己搭車回家了。

女友回去後，馬上傳了訊息給原PO，表示「不想結婚了」，並指出因為兩人的價值觀差異太大，沒有未來，不過並沒有說要分手。原PO看完也直呼「我現在好煩…」，引發網友熱議。

有人認為早點看清也好，「恭喜你婚前看清，這種會突然情緒爆炸的，都不會是良配」、「因為這樣就爆氣，未來爆氣的狀況應該不少」、「是我我會先恭喜原PO解脫，是她自己要跑的，你不用另外提分手樂得輕鬆」、「確實價值觀有差異！趁婚前看清，算不晚！」

但也有人認為買黃牛就是不對，「我覺得你女友應該是對於你會跟黃牛買東西感到意外、生氣。因此覺得你們價值觀不合，才不想結婚，並不是因為有公主病還是怎樣的」、「會不會女友看你有買黃牛的意向，覺得你道德感不夠？」、「的確我也不想跟願意買蛋黃酥黃牛的人相處」。

還有人覺得女友其實只是找理由不想結婚，「感覺是其他事情的關係不想結，因為蛋黃酥分手很瞎欸」、「她是不想跟你結婚，被你求婚嚇到，隨便找藉口吧」、「我個人感覺的不是表面蛋黃酥跟你分手」。

彰化排隊名店「不二坊」，再度掀起「蛋黃酥之亂」。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影
彰化排隊名店「不二坊」，再度掀起「蛋黃酥之亂」。聯合報系資料照／記者劉明岩攝影

不二坊 蛋黃酥

延伸閱讀

影／鹿港隱藏版蛋黃酥打出口碑 五寶爸為兒女和浪浪開發文創商品

超便宜！蛋黃酥1顆20元敢買嗎？兩派網友掀論戰

全台「４大糕餅名店」中秋營業時間攻略！今年最後一波 中秋搶購排隊鳳梨酥、蛋黃酥

不二糕餅蛋黃酥有蟑螂？食安處「未發現病媒蹤跡」 律師揭假爆料下場

相關新聞

雙薪月收10萬生活很拮据？ 過來人曝「不生還行」：剛好過門檻

物價不斷上漲、通貨膨脹越來越嚴重，不少民眾開始減少生活開銷。

剛求婚成功…情侶排不到不二坊蛋黃酥 男友「1舉動」她秒氣炸：不結婚了

彰化「不二坊」人氣超旺，逢年過節總會掀起一股「排隊熱潮」，許多人也哀號很難買。最近有一名網友表示，今年中秋節特別請特休，要南下玩下去，到了彰化想順便買蛋黃酥，結果卻鬧到連婚事都要飛了，讓他整個「煩到不行」，引起熱議。

【許願者的一箱黑膠 7】陳輝龍／《如假包換的珍珠》珍珠．貝利《The Real Pearl》．Pearl Bailey

第一次聽到這張專輯，是以為不太久，但其實已經幾十年前的東京。

【觀石錄】駱以軍／清代壽山石雕老壽翁

唉唉我怎麼活了七八百歲

一句好話

有盼望就難免失望，失望後更要重建希望。

【生活進行式】山女孩KIT（方妙）／攔便車

台北長大的我，一直都生活在四通八達的交通網絡中，出門就有公車捷運、黃色計程車與Uber滿街跑，現在更有YouBike和G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。