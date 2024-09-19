剛求婚成功…情侶排不到不二坊蛋黃酥 男友「1舉動」她秒氣炸：不結婚了

彰化「不二坊」人氣超旺，逢年過節總會掀起一股「排隊熱潮」，許多人也哀號很難買。最近有一名網友表示，今年中秋節特別請特休，要南下玩下去，到了彰化想順便買蛋黃酥，結果卻鬧到連婚事都要飛了，讓他整個「煩到不行」，引起熱議。

一名男網友在Dcard以「買不到不二坊蛋黃酥，女友說不想結婚了」為題發文，他表示今年中秋節和女友都特地請假，打算一路往南玩下去，原PO也趁勢在飯店向女友求婚成功。

隔天他們玩到彰化的時候，想說去買不二坊蛋黃酥，沒想到排隊盛況就像買iPhone的人潮一樣恐怖，根本買不到。這時原PO看到旁邊有黃牛在轉售，想說買一盒吃吃看，但女友不斷勸退，堅持要排隊慢慢等。

原PO也回應女友，因天氣很熱，不想花太多時間排隊，加上還要去其他地方玩。這時女友整個爆氣，罵他「就是因為有你這種人，才會讓那些黃牛有機可乘」，女友是高雄人，原本想一路玩回高雄送她回家，結果當天下午女友就自己搭車回家了。

女友回去後，馬上傳了訊息給原PO，表示「不想結婚了」，並指出因為兩人的價值觀差異太大，沒有未來，不過並沒有說要分手。原PO看完也直呼「我現在好煩…」，引發網友熱議。

有人認為早點看清也好，「恭喜你婚前看清，這種會突然情緒爆炸的，都不會是良配」、「因為這樣就爆氣，未來爆氣的狀況應該不少」、「是我我會先恭喜原PO解脫，是她自己要跑的，你不用另外提分手樂得輕鬆」、「確實價值觀有差異！趁婚前看清，算不晚！」

但也有人認為買黃牛就是不對，「我覺得你女友應該是對於你會跟黃牛買東西感到意外、生氣。因此覺得你們價值觀不合，才不想結婚，並不是因為有公主病還是怎樣的」、「會不會女友看你有買黃牛的意向，覺得你道德感不夠？」、「的確我也不想跟願意買蛋黃酥黃牛的人相處」。