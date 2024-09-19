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雙薪月收10萬生活很拮据？ 過來人曝「不生還行」：剛好過門檻
物價不斷上漲、通貨膨脹越來越嚴重，不少民眾開始減少生活開銷。一名網友是雙薪家庭，月收10萬元，每月繳完房貸和車貸後還剩6萬元，於是想問問，「雙薪家庭月收10萬，生活是不是很難過啊？」，引起熱烈討論。
一名網友在PTT「八卦板」發文，他是雙薪家庭，月收10萬元、獎金30萬元，一年大概有150萬元，每月繳了房貸35000元和車貸15000元後剩下6萬可以用，令他不禁感嘆，「感覺蠻慘的」，於是想問問大家，「雙薪10萬生活很拮据嗎？」。
網友紛紛表示，「貧窮線附近」、「兩個人10萬就剛好夠過日子而已」、「平庸的過還過得去，沒必要就不買車」、「這樣算下來一天兩千，其實滿緊繃的，這還是不算有養小孩、照顧老人的前提，繳完房車貸錢，身體都還不能出大毛病」、「住南部都不一定好過，住台北生活像地獄」、「雙薪年收兩百萬，兩個小孩一車一房所剩無幾」、「不生差不多，可以過上一年出國2次左右的日子」、「就是剛好跨過生活基本門檻，想要買好一點的東西都要問，能不能分期0利率，要收利息的不敢買。以上是訪問月收13萬的家庭得知」。
有網友則認為，「就普通人不到拮据吧？」、「不管年薪多少，都有不同的生活方式」、「難不難過是看資產與負債決定，不是單純看薪水就好」、「老實說，一年一百五還說不夠的，真的莫名其妙」、「沒有小孩過得蠻愜意的，有就另當別論」、「多打一份工啊…在這討論能改變啥」。
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