雙薪月收10萬生活很拮据？ 過來人曝「不生還行」：剛好過門檻

彰化「不二坊」人氣超旺，逢年過節總會掀起一股「排隊熱潮」，許多人也哀號很難買。最近有一名網友表示，今年中秋節特別請特休，要南下玩下去，到了彰化想順便買蛋黃酥，結果卻鬧到連婚事都要飛了，讓他整個「煩到不行」，引起熱議。

2024-09-19 10:52