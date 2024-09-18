兒女讀建中、北一女！計程車司機下場曝光 他嘆1事吐無奈

近日律師王至德在臉書發文分享，某次搭計程車的時候，司機向他表示自己的兒子與女兒高中時考上建中、北一女，兒子大學還考上北醫醫科，但後來不想當醫生，他又花了50多萬美金讓兒子念紐約大學的建築系，畢業後卻留在美國不回來了，兩個女兒則是國內大學畢業後就在台灣工作。

王律師指出，司機聽到他只生一個小孩，一直勸他要多生一點，還說「兒子雖然出國生活不回來了，但還有兩個女兒陪我」。他原以為司機很有錢，只是退休後無聊，所以才出來開計程車，但令人意外的是，這位司機以前是公司老闆，後來兒子出國念書，把錢燒光，只好出來跑計程車。王律師則覺得，兒子把爸爸的錢都燒完之後，就出國不回來了，兩個女兒從小念公立學校，看著哥哥把爸爸的錢花光，卻還是待在台灣陪著爸爸，讓他覺得女兒有點委屈。

貼文一出，引來許多網友討論，「那是女兒不計較，優秀」、「感覺華人的父母會宣傳自己兒子很厲害都出國，但是很少宣傳自己兒子很孝順陪在身邊」、「我們家也有一個在國外燒錢，是不是該練開車了？」、「小孩栽培得不管多好，遠在天邊就只能拿來跟別人炫耀而已的功能」、「我覺得都是自己教出來的，小孩長大變什麼，就看你小時候怎麼教」。

也有網友分享自身經驗與體悟，「人生不是都這樣嗎？學歷越高越不跟父母親同國度，不浪費自已的人生！每個人都是獨立個體，隨緣，有女兒陪是幸褔」、「爸爸還健康能工作算不錯的，如果是需要照顧的，兒子避在國外不出錢也不出人，那才真的尷尬」、「這種案例很多，在養老院上班時很多都是父母為了栽培兒子散光家產，兒子則在國外，最後是在台灣的女兒照顧父母後半生的」。