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不讀不回消失5天...她怨「水瓶座」男友使人內耗 網勸面對現實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的「水瓶座」男友無故失蹤5天，不回訊息也沒上線。示意圖／ingimage
一名女網友的「水瓶座」男友無故失蹤5天，不回訊息也沒上線。示意圖／ingimage

男女交往時，如果無緣無故「鬧失蹤」，容易造成對方的困擾。一名女網友發文抱怨，她的「水瓶座」男友無故失蹤5天，不回訊息也沒上線，分手後更是不聞不問，讓她忍不住直言：「水瓶男就是一個分手了也可以讓妳持續內耗的星座」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟水瓶座男友分手的導火線是他「消失了」5天，男友不讀不回，也沒上線，隨後又回來跟原PO道歉，原PO告訴他別再消失了，結果男友不讀不回又消失了兩天，原PO理所當然的提了分手，未料男友當天已讀，卻沒回應，一直到今天分手第14天，男友雖有上線，卻完全沒說話。

原PO無奈表示，他們平時都很相愛，但真的很受不了他「這點」，前面也消失過一個禮拜，現在又提了分手，但他現在已讀不回「是怎樣」？原PO表示，她是雙子女，明明可以很瀟灑的走人，男友卻要製造神祕感，雖然她真的很想質問男友，但卻害怕自己捨不得，雖感覺感情被消磨殆盡，不過只要男友願意回來，她也很歡迎，於是忍不住抱怨：「這到底什麼操作？水瓶男就是一個讓妳持續內耗的星座」。

此文一出，不少網友認為該男友應該是不愛原PO了，「這時真的轉移注意力比較好，此時他的情感線應該是暫時斷掉了」、「他如果真的愛妳不會讓妳等的，妳相信有人會忙到沒在看手機？只是在陪更重要的人」、「他要躲就是沒愛了，很明顯」、「他已經不愛妳了，不要再自我天真了，妳已經看過他愛妳的時候是什麼模樣」、「他真的不愛妳了，他只是說不出口」。

也有網友分享自身經歷，「遭遇中，就是不讀不回，人生第一次遇到這樣處理感情的，隔著螢幕開始，又隔著螢幕結束」、「我目前這任男友只愛自己顧慮自己，不顧慮到我的一切，後面我直接放飛他不理了，因為管著理著他真的很內耗，所以後面放飛，放飛都後面我用他的方式對他，怕了，才能改變他的不對」。

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