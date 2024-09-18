不裝了？她懷二胎「老公愛上女同事又狂暴怒」 網齊勸：別再忍了

若家庭暴力已經持續存在一段時間，可以隨時撥打24小時保護專線「113」進行諮詢與通報。一名女網友發文抱怨，她的老公本來是好好先生、好爸爸的形象，但自從懷了二寶後，坦承喜歡上女同事，還因為金錢的問題把電視砸壞，對此，網友們勸她早點離開「妳老公根本不是變一個人，只是不想演了」。

一名女網友在Dcard發文，表示一直以來老公在大家眼裡都是好先生、好爸爸的形象，她也會不吝嗇地在朋友面前稱讚老公，只是偶爾情緒起來，爭執時會摔東西、捏原PO，這些事情都是她默默承受。

然而原PO表示，之後她懷了二寶，懷孕過程中老公就說過他喜歡上女同事，也覺得對不起原PO，他兩個「都想要」，原PO則默默承受這些情緒，不敢跟家人、朋友說，但後來，原PO情緒崩潰後，老公反而很生氣，問她「所以我有做什麼事情嗎？我有實際行動了嗎？」，並表示他就錯在「說太多」而已。

原PO透露，老公還把家裡經濟拿出來說，因為結婚後一直是她在管錢，老公覺得她都拿家裡錢回娘家，但原PO表示，她一年拿10萬回去而已（原PO年收約150萬），但老公卻一直認為她都在「吸血」補貼娘家，一直拿這點出來講，又因為休旅車掛原PO名字，一直覺得她想把他婚前財產洗成婚後財產。近日回家後，老公又因為之前的事，脾氣起來，故意把車開去撞壞，又把電視砸壞，讓原PO相當無奈，忍不住直言「二寶出生後，老公像變了個人一樣」。

此文一出，不少網友認為老公本性就是如此，「妳老公根本不是變一個人，只是不想演了，懷二寶前就會打老婆小孩，好在哪？不要再催眠自己他以前是好老公、好爸爸了」、「這種人是好在哪？這就是本性」、「會動手動腳的好先生好爸爸，不覺得矛盾嗎」、「哪來變一個人，一直就是如此」。

也有網友勸原PO，盡快離婚，必要時尋求幫助，「曾經動手、精神出軌、情緒不穩，這樣的婚姻、育兒狀態不是很妥當，請適時找家人或心理諮商聊聊」、「這個老公是大地雷，妳要好好考慮清楚該蒐證有利證據處理離婚，保護自己跟孩子為第一優先」、「不愛了什麼都不適合，離開吧」、「直接離婚，真心不騙，不然妳一定後悔」。

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