婆婆太愛念？媳婦「1招完勝」到對方受不了 直呼：最爽的瞬間

婆媳關係是家庭生活永遠繞不開的議題，近日有網友發文分享，稱自己有一個很愛念的婆婆，便想讓她也嚐嚐被念的感覺，結果讓這名網友直呼「真爽」。

原PO在Dcard以「身為媳婦最爽的瞬間」為題發文，表示自己的婆婆很愛念，連小孩頭髮剪歪了也能念的那種，於是她決定讓婆婆也嚐嚐被念的滋味。

當原PO發現家中電線亂放時，她便開始念，說房子老舊這樣有電線走火的風險，叫婆婆要記得收好。面對婆婆囤積的大量物品，她就直接請婆婆把東西都拿去回收，表示這樣家裡會比較寬敞。婆婆回應，說那些佛書都是要留的，但原PO「不依不饒」，表示那些佛書內容都一樣，且婆婆也沒有每天看，叫她「留兩本就夠了」，讓婆婆無言以對。

還有一次婆婆把冰箱裝到大爆滿被原PO發現，她當下就表示要清理冰箱，要「拿個垃圾袋來全部丟掉」，婆婆則說自己可以留著慢慢吃，於是原PO就開始念，「妳的胃不是不好嗎？這些東西還能吃嗎？丟掉就好了」。婆婆終於被念到受不了，直說「好啦，不要再念了」，這讓她覺得好爽，平時婆婆什麼都要念，現在終於讓她體會到被念的不爽了。

原PO認為這一次是自己完勝，婆婆應該不想讓我老公再帶自己回去了，她也很開心自己能趁機說出心聲，「嚴重囤物症真的讓我每次回去都很不舒服」。

文章引來大量網友留言，不少人支持原PO的做法，「實話實說而已呀，繼續保持！以後就不用回婆家了」、「只能說妳很厲害敢這樣念妳婆婆」、「婆婆：啊妳幾時要回去？ 比她還會念就對了」。

也有網友表示自己的婆婆也很愛囤物，「婆婆都喜歡打著不要浪費的名義留一堆沒必要的東西欸。隔夜菜也是，以前斷捨離她還翻垃圾撿回來要繼續用，跟她說過期了還跟我說沒關係」、「囤物癖很煩，會讓好不容易整理乾淨的客廳又一直變回垃圾場，沒有在使用的物品累積一堆沈重的灰塵，佔滿很多抽屜」。