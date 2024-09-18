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6小時沒回訊息…她怨男友沉迷打遊戲「沒時間」 網揭真相：不願意而已

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友玩遊戲越來越「上頭」，半天都沒回她的訊息。示意圖／ingimage
一名女網友的男友玩遊戲越來越「上頭」，半天都沒回她的訊息。示意圖／ingimage

兩人交往時，如果對方一直不願意回訊息，常常會感到焦慮。一名女網友發文，抱怨男友玩遊戲越來越「上頭」，半天都沒回她的訊息，也沒已讀，不禁詢問網友「真的有人可以忙到沒辦法回訊息嗎？還是我真的太黏了嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己和男友同居在一起兩年半，上班時間一早一晚，目前沒有什麼感情危機，也沒有第三者，生活都很單純。原PO，男友比較宅，喜歡放假都在家玩遊戲，但都會陪她出去吃飯、買完東西再回來。

然而原PO透露，男友最近經常整整「6小時」沒回訊息，雖然他說過，就算很忙，也會利用抽菸的時間回訊息或貼圖，表達已經讀過，但仍然讓原PO不放心。原PO表示，她最近都會做不好的夢，夢到男友跟別人在一起，不要她了，但她都會安慰自己「夢跟現實是相反的」。

原PO補充，男友最近玩遊戲越來越上頭了，甚至還加異性的LINE，她不知道該怎麼辦，男友半天沒回覆訊息，也沒已讀，心情真的很糟糕，甚至無心工作，因此詢問網友「真的是我太黏人了嗎？還是我該放下重心，不要讓自己那麼黏他、愛他呢？」

此文一出，許多網友理解原PO的感受，「我不覺得妳黏，每對情侶的相處模式跟工作都不一樣」、「妳的感受非常真實，面對另一半長時間不回覆訊息，那種焦慮和不安是很難避免的」、「一個穩定的伴侶是不會讓妳患得患失，引起妳的焦慮不安」。

也有網友猜測男友的心理，「沒有的，只是願不願意而已」、「他重心在自己的生活」、「實際上就是，跟妳對話對他來說是一種消耗，所以能拖就拖」、「不太可能忙成這樣，有可能跟其他異性聊天被轉移注意力」。

也有網友建議，不要把感情放太重，「不要因為一段感情而失去自我，如果妳覺得自己無法處理這些問題，可以考慮尋求心理諮商的幫助，祝福妳能夠找到屬於自己的幸福」、「找事做，重心不用放在他身上，獨處的時候各自安好就好，兩人約會就享受兩人世界」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

兩性關係 男友

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