想同居又只願出三千！男友光說不做讓她超火大 網怒批：蕭貪的人

不少情侶會希望有一片屬於兩人的小天地，因此許多人會選擇合租，但如果在租金分配上有分歧，兩人很可能會產生衝突。近日一名網友發文分享，稱男友想與自己合租，但只願意出三千的房租，讓她無法接受。

原PO在Dcard上發文，表示自己目前一個人租房，男友則住在自己家中。由於想搬到離公司較近的地點，且男友也表達過一起住的意願，兩人便開始探討租房的問題。

當原PO問男友如果兩人合租他願意出多少時，他表示自己願意出兩、三千，這讓原PO相當傻眼。本以為是男友對租房行情沒概念，但他也說自己「有在看」，知道兩個人住的房子房租落在「一萬多快兩萬」，當原PO質問男友「你付三千，所以一萬二我付嗎？」時，他又支支吾吾地說也不是，並馬後炮地補充說電費和生活用品他付。

原PO表示，自己沒有一定要同居，是對方有意願她才考慮的。雖然之後男友表示自己對租房不熟，但原PO認為既然男友說有在看資訊，怎麼會不知道現在房價很高，讓她覺得男友說一套做一套，「一下說有在看房，一下又說他不熟，一下又說他知道我想要哪一類的房」，根本是在敷衍。

種種辯解讓原PO認定男友並沒有很想一起住，不然也不會光說不做，甚至不跟與自己討論。原PO認為如果男友只願意出三千，那還是各住各的比較好，市區既沒有這麼便宜的房子，自己也不可能負擔這麼多。且男友處理事情的態度讓人無法接受，自己提出的事卻不積極處理，讓她覺得「沒有共識就沒必要再聊了」。

文章引來大量網友留言，「講白了他沒有想跟妳真的同居，只是想住進『妳的』租屋處而已」、「又是個蕭貪的人，想要一起住又不想花錢，白嫖的概念」、「真想一起住，會積極跟妳討論各種花費和家事等可預期的事情，他看起來只是想要享受一起住的福利而已」、「這種說電費、生活用品他付的聽聽就好，房租永遠是共同開銷裡最貴的」。