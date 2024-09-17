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婆婆說要幫坐月子 媳婦生完第二天被唸：不會洗碗、洗衣嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦剛生完孩子，婆婆卻唸她「不會幫忙洗碗、洗衣服嗎？」讓她十分無奈。婆媳關係示意圖。圖／ingimage
一名媳婦剛生完孩子，婆婆卻唸她「不會幫忙洗碗、洗衣服嗎？」讓她十分無奈。婆媳關係示意圖。圖／ingimage

懷孕期間媽媽除了要忍受身體不適外，傳統生完寶寶也要坐月子，才不會影響媽媽的身體狀況。不過日前有位媳婦抱怨，她生完孩子第二天就被婆婆唸「我煮飯給妳吃，妳是不會幫忙洗碗嗎？衣服不會幫忙拿去洗衣機嗎？」讓她十分無奈。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，她剛懷孕時，婆婆就主動說要幫忙坐月子，不用去月子中心，還告訴她「妳就在房間好好休息就好」，如今生完孩子，出院回到婆家第二天，反而被婆婆唸「我在煮飯給妳吃，妳是不會來幫忙整理環境洗碗嗎？衣服是不會一起拿去洗衣機洗嗎？幹嘛只洗你們自己的，那麼自私！」

原PO接著無奈表示，她在房間餵奶時，婆婆敲兩聲門，她還沒反應過來，婆婆就直接闖進來說「哦！在餵奶喔！以為你們在睡覺」，也不離開房間，讓她直言「真不知道剩下的日子該怎麼過」。

文章曝光後，有網友回應「現在立刻打電話去月子中心，還有機會問到的」、「立刻去月子中心辦理入住」、「老公是啞巴嗎？直接去月子中心啊，坐月子就是要好好休息的」、「現在去找月子中心，還在想什麼？趕快逃出婆家」、「妳不能太軟弱，以後會被吃得死死的，妳老公是沒有作用了嗎？怎麼會相信婆婆說的話」、「最討厭這種說一套做一套超不尊重人的老人」。

婆婆 婆媳紛爭 婆家 月子中心

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一句好話

少一點束縛執著，多一些輕鬆生活。

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