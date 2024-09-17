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老公出差搞外遇！她氣炸要離婚 親爸1句話讓網友全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，老公出差時大搞外遇，在他的手機裡發現不雅照和影片，沒想到在協議離婚時，自己的爸爸、媽媽、哥哥竟然百般勸合，希望繼續維持表面的婚姻關係。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，老公出差時大搞外遇，在他的手機裡發現不雅照和影片，沒想到在協議離婚時，自己的爸爸、媽媽、哥哥竟然百般勸合，希望繼續維持表面的婚姻關係。示意圖/Ingimage

若發現另一半偷吃，你會怎麼做？一名女網友分享，老公出差時大搞外遇，在他的手機裡發現不雅照和影片，沒想到在協議離婚時，自己的爸爸、媽媽、哥哥竟然百般勸合，希望繼續維持表面的婚姻關係。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「家人知道先生外遇後」為題，指出老公前陣子去大陸出差，竟然和女員工搞外遇，還在手機存了不雅照和影片，她馬上要求離婚，在離婚協議過程中，自己的爸媽、哥哥還不斷暗示老公主動道歉、勸和。

這名女網友進一步說明，老公坦承外遇後，一句道歉都沒有，爸爸卻說「他也不過是犯了天下男人都會犯的錯，如果我遇到我也會啊」，媽媽也幫腔「他也沒有要去跟那個女的組家庭，妳就原諒他嘛」，就連哥哥都回「妳態度太強硬讓他不敢來跟妳求和，妳就放軟一點」，讓她覺得腹背受敵，覺得身為家人的女兒很不值。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「他們不想妳回娘家，也不想幫妳養孩子。趕快面對這個事實吧，妳沒有娘家！」、「確實是沒娘家了，家人太爛」、「什麼樣的人才會講出這種話？」、「娘家人不想幫忙啊，社會就是這麼現實...」、「如果不是你家人太無情，就是妳太難搞，父母才怕妳帶著孩子回娘家，怕得看你臉色還得幫帶小孩」。

外遇 婚姻 家人 老公 離婚

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一句好話

少一點束縛執著，多一些輕鬆生活。

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