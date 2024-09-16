選妳愛的還是愛妳的？她在職場遇兩男陷「兩難」 過來人勸：選這種

在感情世界中，往往會出現許多抉擇，評估各方優缺點，找出最適合的對象最為重要。一名女網友發文求助，她在職場上遇到一個自己喜歡的人、一個喜歡自己的人，陷入抉擇之中，於是請教網友：「到底要選喜歡妳的還是妳喜歡的？要怎麼做？」。

一名女網友在Dcard發文，表示在職場上遇到兩個男人，自己心裡喜歡其中一個，算是有點心動，但他訊息不是已讀就是不讀，「感覺沒機會」。原PO表示，另一個男人只是有一點好感，「但沒有心動」，對方喜歡她比較多，平時訊息也有來有往。

原PO承認，如果她感覺她喜歡的對象對她沒好感，也不會去打擾他，如果是喜歡她，但她沒有心動的人，她通常會直接拒絕。不過這次原PO沒有直接拒絕，她覺得可以相處聊天看看，但又怕這樣很像一直釣著對方，搞不太清楚自己的感覺，因此詢問網友：「如果有一點好感但沒有心動你們還會繼續聊下去嗎？」，並表示，只有一點好感，只是對方願意跟她聊天，她也願意聊，「到底該怎麼做呢？」。

此文一出，不少網友認為要選「喜歡妳的」，「選擇喜歡妳的，他心中有妳，他很忙但願意對妳有空」、「我覺得從妳的狀況來看，選喜歡妳的會讓自己不心累，至少喜歡妳的會付出心力，妳喜歡的看起來沒那麼在意妳」、「如果要結婚，要選擇他愛妳多於妳愛他的人，不然會很辛苦」、「通常有些女生在一開始會選擇她喜歡的，但在愛不到對方、看開後以及覺得時間好像差不多之後，才會選擇喜歡她的」。

不過也有網友表示，要選雙方都喜歡的，「2個都不要，選妳喜歡且他也喜歡妳的」、「讓妳喜歡的喜歡上妳」、「選都符合的」、「把喜歡妳的改變成妳喜歡的」。