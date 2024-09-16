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要媳婦自費萬元買食材被拒！ 她遭情勒長嫂如母 公公一句話讓婆婆閉嘴

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋烤肉婆婆要求媳婦自費萬元被拒，反嗆長嫂如母。示意圖／ingimage
中秋烤肉婆婆要求媳婦自費萬元被拒，反嗆長嫂如母。示意圖／ingimage

中秋節要到了，不少人家裡準備烤肉慶祝。一名網友在臉書分享，近日婆婆要求她買烤肉的東西，說小叔和小姑全家人都要回來烤肉，還指定要買哪些東西。原PO表示婆婆要求的東西零零總總花起來要近萬元，要求平分還被嗆當大嫂的怎麼那麼小氣，對她說「妳沒聽過長嫂如母嗎？」，沒想到原PO還沒反應，公公默默飄出一句「要等妳死了」，讓她忍不住喊「好想大笑」。

原PO表示15日在臉書毒姑九賤婆媳討論區社團發文，她提到因為中秋將至婆婆要求她自費購買高昂食材，沒想到當她向婆婆說「媽~這些東西花起來要近萬元」想要求平分時，卻被反嗆小氣，拿「長嫂如母」四字壓她，正當她準備反擊時，公公卻跳出來開口「長嫂如母是要等妳死了，她才是長嫂如母」，公公的語出驚人讓原PO差點憋不住笑意，表示「我好想大笑，可是我不敢」。

貼文一出網友紛紛大讚公公「公公很讚喔」、「妳公公好明理喔」、「給妳公公100個讚」、「妳有明事理的公公」、「公公說的好」。

中秋節 婆媳紛爭 烤肉

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