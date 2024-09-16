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從教師到育兒...新手媽媽怨留停「好無聊」 過來人曝：要珍惜這段時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友原本是教師，請產假的日子讓她「很不習慣」。示意圖／Ingimage
一名女網友原本是教師，請產假的日子讓她「很不習慣」。示意圖／Ingimage

許多新手媽媽為了照顧寶寶，會選擇暫時離開職場。一名女網友發文，她原本是教師，請產假留職停薪後，平時照顧寶寶的日子讓她「很不習慣」，於是詢問網友：「沒有成就感又覺得自己沒賺錢好沒價值，育兒期間還有什麼事可以做比較不會無聊呢？」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己原本的工作是教師，為了要照顧寶寶，請了42天的產假加育嬰留職停薪，目前已經半年沒上班了。原PO坦言，這段日子「蠻不習慣的」，以前一整天備課、上課、處理行政、開會等等，現在變成餵奶、換尿布、幫寶寶洗澡、陪玩，隨著一天天的過去，讓她覺得有點空虛，一天變得很漫長、時間過得很慢，寶寶吃了睡，睡了又吃，也沒其他事可以做。

原PO表示，以前去上班就是賺錢，「很有成就感」，還會很期待寒暑假的到來，期待颱風假、期待連假，而現在原PO都無感了。原PO補充，她住的地方是偏遠山區，沒有托嬰、合法保母，因此打算等到寶寶兩歲再送幼兒園。

原PO坦言，想到過這種日子還要兩年就覺得很「鬱悶」，也不是不喜歡寶寶，只是覺得很浪費時間，也不能去兼職賺錢或玩樂放鬆。原PO最後表示，很佩服全職媽媽可以忍受長時間的無聊，沒賺錢讓她既沒成就感又沒價值，因此請教網友：「育兒期間還有什麼事可以做比較不會無聊呢？」。

此文一出，不少過來人表示要珍惜這段時間，「我反而覺得工作那麼認真了好幾年，好不容易有時間可以悠閒，而且以前工作都很難請假，覺得很難得」、「好好珍惜這段時光，趁寶寶還不會亂爬（皮）的時候，多做一點自己喜歡的事」、「我也想過想回去工作，可是小朋友的陪伴是無價，明年我兒子就要上學去了，其實蠻捨不得的」。

也有網友提出調適心情的方法，「一天一天看孩子慢慢成長，漸漸學會各種技能，抬頭、翻身、後退前進爬諸如此類，從中獲取些微的成就感」、「覺得無聊的話就多看點書，充實自己，這樣也不會覺得自己很頹廢」、「可以每天帶寶寶出門啊，就不會無聊了，還有要怎麼教育才是比較好的」。

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