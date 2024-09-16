交往只看中這點！他驚覺乖女友是「隱性海王」 網搖頭：你判斷有問題

與伴侶交往時，如果不清楚對方性格特點，可能陷入痛苦之中。一名男網友發文抱怨，他的女友看似單純，但無意間發現在他上山露營時，偷偷瞞著她「劈腿」其他男性，讓他忍不住抱怨：「我本來以為她非常善解人意，原來是為了自己可以去喝酒找男性創造時間」。

一名男網友在Dcard發文，表示他的女友沒有染髮，黑長直髮，也沒弄水晶指甲，她擇偶條件是很討厭愛「玩」的男友，不能有夜生活、最好是一喝酒就臉紅的體質，原PO表示女友怎麼看都不像「海王」。原PO透露，自己不會去外面的KTV，平時的興趣是天文攝影，只要天氣合適就會開露營車上山。

原PO表示，他的車是200萬以內的二手皮卡，只有女友要跟時，才會特別去訂營區車宿。但沒想到，近日朋友拍到女友半夜3點跟別的男人「十指緊扣」走在信義區，讓原PO直呼女友根本就是「海王」，跟他交往就是看中他沒事就待在山上過夜，方便她出去玩到天亮。

原PO把照片傳給女友，女友表示她沒出軌，都是原PO「太少陪她」，太寂寞而已。原PO無奈表示，如此輕描淡寫，應該是「經驗滿等」的海王了，平時真的看不出來，每次上山前都會跟女友報備，而女友也請他上山前不用顧忌，她可以去找閨密，她也不喜歡晚上會出去喝酒的男生，未來生小孩還可以帶小孩一起上山野營觀星，「喜歡天文的小孩不會變壞」。

原PO最後坦言，原以為女友非常善解人意，尊重彼此的興趣，沒想到只是為了自己可以去喝酒找其他男生製造時間，交往到現在「一切都是騙局」。

此文一出，不少網友認為染髮和做美甲也不代表是海王，不要以貌取人，「節哀⋯但染髮&做美甲代表了什麼嗎？我覺得你對海不海的判斷準則有點問題欸」、「染髮跟做美甲不是用來判斷海不海的吧」、「你太武斷了，用染髮和水晶指甲判斷海后，很瞎」、「就像很多渣男長的一點都不帥一樣，真的不要以貌取人啦，很容易判斷錯誤」。

也有網友建議，應多管管女友，或找有共同興趣的女友，「可能你平常對她太放心了，該管的該限制的，最好都要管要限制」、「愛玩的女生就不要禍害愛玩的男生，找一個也愛玩的互相玩不是很好」、「我覺得你要找跟自己共同興趣的欸，像我平常很愛潛水，我就會想找能一起潛水的」、「分手，找有共同興趣的，畢竟她沒喜歡你的興趣」。

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