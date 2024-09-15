快訊

陸男小艇偷渡闖台…出發日是毛澤東忌日 名字暗藏玄機撞名「這號人物」

前英國駐美大使看好川普勝選 指賀錦麗重蹈希拉蕊「1錯誤」

玩遊戲被主持人鹹豬手「伸進內衣揉胸」 阿諾委屈請辭被誤會公主病

未婚懷孕要男友婚前買的房寫她名遭拒 全網狠酸：憑什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友懷孕後要求男友將婚前買的房子加上自己名字。懷孕示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
女網友懷孕後要求男友將婚前買的房子加上自己名字。懷孕示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

未婚懷孕後續要處理的問題很多，可能牽涉到結婚、買房等課題。一名已懷孕三個月的女子近日在籌備婚禮，她要求男友將婚前買的房子寫上她名字，然而男友的父母卻不同意。貼文引來超過400名網友回覆，有人狠酸「貪錢的女人，是孩子換房子嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己已懷孕三個月，上月開始籌備婚禮，她的家人與男友家人談條件，結婚不需要聘金，但需要男友將婚前買的房子寫上她的名字，雖然男友同意，但男友父母卻不同意，因此原PO的父母要她再三考慮結婚與否。

她說，「男朋友對我超級的好，脾氣又好，我說一，他不敢說二，我真的好愛他，怎麼辦好呢？」

其他人留言，「為什麼要同意加妳名字？」、「你們家也太可怕了，吸血家族嗎？」、「無底洞嗎？靠自己很困難？」、「貪錢的女人。現在是孩子換房子嗎？」、「怎麼覺得妳爸媽蠻敢要的，如果婚前有貸款，你們一起負擔，寫妳名字還合理；沒有貸款，寫妳名字，這聘金可多了」、「好扯啊！那是人家爸媽出錢買的房子、妳還沒有嫁過去，哪是婚前財產？不要學大陸的彩禮金，癥結點在房子，失了方向！扯到爆了」。

不過也有網友留言，「為什麼不能加上女方名字呀？不用父母都同意呀，兩人自己辦婚禮呀」、「人總是自私的，如果是我我也會希望加我女兒的名字，如果是我兒子我也會不同意，覺得憑什麼？沒有所謂對錯，只有立場不一樣而已」。

懷孕 房子 父母 男友 結婚

延伸閱讀

誰才是紅茶界的霸主？他激推「這2家」 網友大讚：會回甘

中秋賞月指數曝！專家透露：「這地區」是最佳地點

超划算！他曝光好市多1時段試吃分量超大 會員掀共鳴：像不用錢在切

這款月餅熱量得跑33圈操場才能消耗 營養師教你「這樣吃」減輕負擔

相關新聞

未婚懷孕要男友婚前買的房寫她名遭拒 全網狠酸：憑什麼？

未婚懷孕後續要處理的問題很多，可能牽涉到結婚、買房等課題。一名已懷孕三個月的女子近日在籌備婚禮，她要求男友將婚前買的房子寫上她名字，然而男友的父母卻不同意。貼文引來超過400名網友回覆，有人狠酸「貪錢的女人，是孩子換房子嗎？」

把媳婦當小偷？人妻怨「婆婆連洗衣精都藏房間」：是怕我偷用嗎

惡婆婆是媳婦在婚姻中的夢魘之一，有人妻抱怨，她的婆婆堤防她如同提防小偷一般，連洗衣精都要藏進房間內，只怕被媳婦偷用，反觀她買的洗髮精、沐浴乳等，婆婆都是豪不客氣的拼命使用。其他人感嘆，「正常，婆婆永遠都會覺得媳婦是外人」。

男友爸媽一句「把妳當女兒看」讓她住進對方家 1年後慘況曝光急搬走

不少人在婚前會決定同居，以便了解對方的生活習慣。然而一名女網友奉勸大家，「千萬別住進男友家」，她以血淋淋的經歷分享，過去因為前男友父母一句「把妳當女兒看」，她就傻傻地開始跟大家一起住，沒想到過了一段時間，完全變成免費女傭。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

情書簡訊

只要妳不在身邊，我就心不在焉。

【為母心情】知路／在那寂靜的鞦韆上

經過中山公園，目光受兒童遊戲區給吸引。公園一角，有傳統的蹺蹺板、溜滑梯、鞦韆等設施，還有一旁的沙坑與滑冰場，以及後來才流...

【我見我思】小聽／去沙坑玩耍

去圖書館的路上會經過一座大型公園，裡頭不僅有遊樂器材，也有個占地遼闊的白色沙坑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。