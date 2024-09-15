未婚懷孕要男友婚前買的房寫她名遭拒 全網狠酸：憑什麼？

未婚懷孕後續要處理的問題很多，可能牽涉到結婚、買房等課題。一名已懷孕三個月的女子近日在籌備婚禮，她要求男友將婚前買的房子寫上她名字，然而男友的父母卻不同意。貼文引來超過400名網友回覆，有人狠酸「貪錢的女人，是孩子換房子嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己已懷孕三個月，上月開始籌備婚禮，她的家人與男友家人談條件，結婚不需要聘金，但需要男友將婚前買的房子寫上她的名字，雖然男友同意，但男友父母卻不同意，因此原PO的父母要她再三考慮結婚與否。

她說，「男朋友對我超級的好，脾氣又好，我說一，他不敢說二，我真的好愛他，怎麼辦好呢？」

其他人留言，「為什麼要同意加妳名字？」、「你們家也太可怕了，吸血家族嗎？」、「無底洞嗎？靠自己很困難？」、「貪錢的女人。現在是孩子換房子嗎？」、「怎麼覺得妳爸媽蠻敢要的，如果婚前有貸款，你們一起負擔，寫妳名字還合理；沒有貸款，寫妳名字，這聘金可多了」、「好扯啊！那是人家爸媽出錢買的房子、妳還沒有嫁過去，哪是婚前財產？不要學大陸的彩禮金，癥結點在房子，失了方向！扯到爆了」。

不過也有網友留言，「為什麼不能加上女方名字呀？不用父母都同意呀，兩人自己辦婚禮呀」、「人總是自私的，如果是我我也會希望加我女兒的名字，如果是我兒子我也會不同意，覺得憑什麼？沒有所謂對錯，只有立場不一樣而已」。