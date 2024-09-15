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把媳婦當小偷？人妻怨「婆婆連洗衣精都藏房間」：是怕我偷用嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友抱怨婆婆對待她如同小偷一般，圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage
女網友抱怨婆婆對待她如同小偷一般，圖為婆媳關係示意圖。圖/ingimage

婆婆媳婦在婚姻中的夢魘之一，有人妻抱怨，她的婆婆提防她如同防小偷一般，連洗衣精都要藏進房間內，只怕被媳婦偷用，反觀她買的洗髮精、沐浴乳等，婆婆都是豪不客氣地拚命使用。其他人感嘆，「正常，婆婆永遠都會覺得媳婦是外人」。

一名人妻在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆對待她如同對待小偷一般，還特別將洗衣精藏進房內，她無奈表示，「是怕我會去偷用嗎？反而是我買的洗髮精、沐浴乳，婆婆都拚命的壓」。

原PO表示，婆婆經常抱怨自己沒錢，連蔥薑蒜等食材和醬油都要跟她借，雖然夫妻倆就住在婆家，但也都會如期繳水電費，沒有讓婆婆吃虧。她無奈感嘆，「平常煮雞湯的時候也都會拿一碗給婆婆喝，真心對婆婆好，但是別人總是不領情，只能說婆婆永遠把媳婦當成是外人」。

其他人留言，「下次家裡不要囤菜，就沒得借了，煮多少買多少」、「等她生病了，就會把媳婦當自己人，要媳婦孝順」、「正常，婆婆永遠只會覺得媳婦是外人」、「我還聽過藏衛生紙和衣架，婆婆認為全家的衣架都是她的，小家子氣是與生俱來的，該注意的是老公會不會也是這樣，跟這樣的人生活別太認真，不然會被氣死」、「還碰過連1瓶10元的飲料也要藏起來，就怕媳婦喝」。

不過也有人說，「如果只給水電瓦斯錢，她拿小樣東西無妨，比收租便宜」、「你們拿錢給她繳水電瓦斯，那就代表房子是她的吧？既然如此怎不直接瓦斯水電你們付就好，當作房租還比較說的過去。誰會知道你們是給多少，一期拿個3000元給她也說有補貼不是嗎？」

婆婆 媳婦

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