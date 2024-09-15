男友爸媽一句「把妳當女兒看」讓她住進對方家 1年後慘況曝光急搬走

不少人在婚前會決定同居，以便了解對方的生活習慣。然而一名女網友奉勸大家，「千萬別住進男友家」，她以血淋淋的經歷分享，過去因為前男友父母一句「把妳當女兒看」，她就傻傻地開始跟大家一起住，沒想到過了一段時間，完全變成免費女傭。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，四年前跟當時的男友考上同一所大學，決定要同居，但對方為了省房租，邀請她一起住進家裡，「一開始都相安無事，但總不能在別人家白吃白喝，所以跟男友出門的時候，都會幫他付吃飯錢，也會買甜點、禮物回去給男友爸媽，最後每個月算下來，比我去外面租房子還貴」。

原PO指出，一段時間後，男友的爸媽開始希望她幫忙做家事，洗碗、掃地、拖地、洗曬他們全家人的衣物等等，自己儼然變成免費女傭；但如果反過來，她請男友幫忙煮個泡麵，他的父母就會酸言酸語，「好像我已經是他們的媳婦一般」。

不僅如此，每當與男友發生爭執時，對方還會喊「這是我家」、「妳滾出去」等語。一年後原PO終於受不了，決定搬出去，結果還被男友爸媽訓話，「說我在他們家白吃白喝不要臉，去他們家坐月子的，爸媽沒教好！」

貼文曝光後，網友紛紛指出，「好險這是前男友，這家人很不OK…」、「血淚經歷，這真的應該廣為宣傳，住進去爽的只有男生而已，妳還順便幫忙培養媽寶（會這樣提的男生，80％就是媽寶）」、「一個忠告，以後結婚也不要跟對方爸媽住」、「免費的最貴」。