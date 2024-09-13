工作太累又要做家事...三寶爸問雙薪怎分配時間 網勸買「3家電」

工作太忙又要照顧孩子時，經常遇到「時間不夠用」的問題。一名男網友發文求助，他們家是雙薪家庭，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到精疲力盡，因此詢問網友：「有沒有三寶、雙薪家庭、沒阿公阿嬤協助的版友，可以分享一下如何分擔家務嗎？」

一名男網友在PTT發文，表示目前家中的孩子歲數分別為5歲、3歲和1歲，他跟妻子都有工作，但他工作還算自由，平常都是5點接小孩，然後回家吃飯洗澡，約9點多上床睡覺，但通常到這個時候，原PO就已經「耗盡體力」了，想先睡一下有時不小心起床就4、5點了，只能急急忙忙洗衣服、曬衣服、洗碗，然後補前一天的工作進度。

原PO透露，雖然雙方家長有時會來幫忙，但只要是「2打3」的那幾天，就會搞得精疲力盡，容易生氣，家務、工作都做不好，更不用說有時生病帶去看醫生，晚上只能1打2，不然就是下午請假去看醫生，3個孩子輪流感冒發燒根本是「地獄」，假也不能隨便請，只要有一個小孩在家，就不用做事了。原PO坦言，生活品質開始有點受影響，因此詢問網友：「有沒有類似情況的版友可以分享一下，你們家是怎麼運作的？」

此文一出，有網友提議買家電可以減少家務，「買洗碗機、乾衣機和洗衣機，減少家務事」、「洗碗機烘衣機洗地機買起來，家務有做就好」、「洗碗機、烘衣機買起來差很多，必買」、「家事其實沒多少，煮飯（外食省略）、善後洗碗（洗碗機）、收幼稚園書包（三色碗丟碗機），洗和收衣服（洗脫烘）」、「洗衣機加瓦斯烘衣機，每天都有乾淨衣服穿」。

也有網友分享自身經驗鼓勵原PO，「三寶雙薪+1，無後援，一個負責家務，一個負責三個小孩，很累，所以也會盡量讓大的（小孩）自理，也可以帶頭帶著弟妹做」、「我無後援兩寶。建議：1.儘量不要煮，買三機（洗碗機、烘衣機、掃地機）。2.請家事阿姨。3.小孩儘量壓線去接，能多爭取一點時間是一點，能延托就延托」、「我家直接請長輩來同住幫忙顧一個。家事標準放到最低，洗碗機是我家最勤勞的那一個」。