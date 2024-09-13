快訊

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

工作太累又要做家事...三寶爸問雙薪怎分配時間 網勸買「3家電」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友是雙薪家庭，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到精疲力盡。示意圖／Ingimage
一名男網友是雙薪家庭，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到精疲力盡。示意圖／Ingimage

工作太忙又要照顧孩子時，經常遇到「時間不夠用」的問題。一名男網友發文求助，他們家是雙薪家庭，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到精疲力盡，因此詢問網友：「有沒有三寶、雙薪家庭、沒阿公阿嬤協助的版友，可以分享一下如何分擔家務嗎？」

一名男網友在PTT發文，表示目前家中的孩子歲數分別為5歲、3歲和1歲，他跟妻子都有工作，但他工作還算自由，平常都是5點接小孩，然後回家吃飯洗澡，約9點多上床睡覺，但通常到這個時候，原PO就已經「耗盡體力」了，想先睡一下有時不小心起床就4、5點了，只能急急忙忙洗衣服、曬衣服、洗碗，然後補前一天的工作進度。

原PO透露，雖然雙方家長有時會來幫忙，但只要是「2打3」的那幾天，就會搞得精疲力盡，容易生氣，家務、工作都做不好，更不用說有時生病帶去看醫生，晚上只能1打2，不然就是下午請假去看醫生，3個孩子輪流感冒發燒根本是「地獄」，假也不能隨便請，只要有一個小孩在家，就不用做事了。原PO坦言，生活品質開始有點受影響，因此詢問網友：「有沒有類似情況的版友可以分享一下，你們家是怎麼運作的？」

此文一出，有網友提議買家電可以減少家務，「買洗碗機、乾衣機和洗衣機，減少家務事」、「洗碗機烘衣機洗地機買起來，家務有做就好」、「洗碗機、烘衣機買起來差很多，必買」、「家事其實沒多少，煮飯（外食省略）、善後洗碗（洗碗機）、收幼稚園書包（三色碗丟碗機），洗和收衣服（洗脫烘）」、「洗衣機加瓦斯烘衣機，每天都有乾淨衣服穿」。

也有網友分享自身經驗鼓勵原PO，「三寶雙薪+1，無後援，一個負責家務，一個負責三個小孩，很累，所以也會盡量讓大的（小孩）自理，也可以帶頭帶著弟妹做」、「我無後援兩寶。建議：1.儘量不要煮，買三機（洗碗機、烘衣機、掃地機）。2.請家事阿姨。3.小孩儘量壓線去接，能多爭取一點時間是一點，能延托就延托」、「我家直接請長輩來同住幫忙顧一個。家事標準放到最低，洗碗機是我家最勤勞的那一個」。

育兒

延伸閱讀

阿公接送卻被同學笑...她問如何讓孩子體諒父母忙碌 網：老師應引導

半夜哄嬰丈夫在打呼…她怨育兒遇「豬隊友」 過來人勸：要訓練

老公育兒「把尿倒洗手台」！她崩潰大罵 網友揪1點不挺：反應過度

不要老師不要學校...她嘆妹妹在幼兒園哭遭老師「勸退」 網齊勸轉學

相關新聞

見女友拿3支手機不單純 對方吐原因讓他猶豫：該檢查還是分手？

現代科技發達，3C產品相當普及，尤其手機更是現代人生活中必備的物品，通常一個人最多1支到2支手機，不過有一名男網友發現女友竟然有3支，而且每支都有設定密碼鎖住，且有4G網路，讓他覺得事有蹊蹺。

工作太累又要做家事...三寶爸問雙薪怎分配時間 網勸買「3家電」

工作太忙又要照顧孩子時，經常遇到「時間不夠用」的問題。一名男網友發文求助，他們家是雙薪家庭，既要工作又要撫養3名幼童，讓他感到精疲力盡，因此詢問網友：「有沒有三寶、雙薪家庭、沒阿公阿嬤協助的版友，可以分享一下如何分擔家務嗎？」

上班總會偷聊天…她疑「射手座」同事是否對自己有好感 網：消遣而已

男女在還沒確定關係前，彼此的一些小動作總會引起誤會。一名女網友發文詢問，她跟公司的男同事上班時間都會用通訊軟體聊天，在公司內常常黏在一起，對方對她毫無保留，但每次都約不出去，讓她疑惑男同事究竟對她有無好感，因此詢問網友：「他這樣到底是對我有沒有好感呢？請各位網友幫我判斷一下」。

家中幼童續航力太好怎麼辦？ 不同育兒方式引發網友討論

不少幼童在成長到2歲後，容易出現第一個「叛逆期」，隨著大腦認知與身體發展慢慢進步，開始會對父母的指令表達出抗拒，希望自己成為被注意的焦點。有網友分享自己家中小孩極度重玩，即使出現睡眠訊號也要硬撐著不睡覺，讓夫妻倆感到很崩潰：「睡覺就像一場戰爭」。

心情差就超冷漠…她嘆「射手男」都這樣？網勸先了解一事：別牽拖星座

情侶在交往前應要了解彼此性格，才能避免爭執出現。一名女網友發文抱怨，她的「射手座」男友時常發脾氣，心情不好時會變得「超冷漠」，讓她感到心灰意冷，不禁嘆訴：「現在的我真的好累，不知道我是否還要這樣繼續下去，射手男交往到後面，是不是都會這樣？」。

分手男友後沒空養狗…她想送養被罵不負責任 網看出關鍵勸別勉強

養寵物必須對牠負責任，如沒時間照顧須慎重考慮。一名女網友發文求助，她養了一隻狗，但工作很忙沒事時間照顧的關係，希望將狗送給寄居的人家，但卻被說身為飼主要負責任，因此詢問網友：「我希望他能去更好的環境還有人陪，真的不知道該怎麼辦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。