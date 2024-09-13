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見女友拿3支手機不單純 對方吐原因讓他猶豫：該檢查還是分手？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現女友擁有3支手機，質問之下，對方表示是為了賺取獎勵，但原PO仍然不相信。 示意圖／ingimage
原PO發現女友擁有3支手機，質問之下，對方表示是為了賺取獎勵，但原PO仍然不相信。 示意圖／ingimage

現代科技發達，3C產品相當普及，尤其手機更是現代人生活中必備的物品，通常一個人最多1支到2支手機，不過有一名男網友發現女友竟然有3支，而且每支都有設定密碼鎖住，且有4G網路，讓他覺得事有蹊蹺。

原PO在Dcard發文表示，女友的3支手機每一支都有4G網路，而且電量都是80%以上，他好奇之下詢問對方為何要拿這麼多支手機，女友則說是為了兌換獎勵，讓原PO聽了一頭霧水。女友表示每支手機都有下載4到5個獎勵App，例如走路賺幣、看廣告、每日簽到之類的，每個月就能獲得4至5杯免費星巴克咖啡。

只不過原PO還是無法相信這樣的說詞，他說女友很節儉，平常很少搭Uber，走路能到的地方就不會搭交通工具，連公車也很少坐，因此聽到對方拿3支手機都在用這種App，也忍不住在心裡抱怨著「都快30歲了，利用那時間看書對自己還比較實在吧？真的是浪費時間，不要喜歡免費的東西」。

雖然原PO當下沒有要求女友開鎖讓他看手機，還選擇相信對方，但事後又覺得有點後悔，一直心存懷疑，讓他想徵詢鄉民們的意見，「我是否要請她給我看一下手機，還是算了，分手？」

貼文引起兩派激辯，有人認為擁有多支手機很正常，「你先給她看你的手機（每一支都要），她看完你再要求看她的」、「3支還好啊，我2支手機、一台平板，一支手機跟男友打字或打電話聊天，另一支手機玩遊戲查資料，平板看影片玩遊戲」、「我也有3支手機，我老婆也兩支加一塊平板，只是她的比較好」、「認真回，有些人就是那麼多支手機，我男友甚至有4支，每個手機有不同用途，拿來拍照的、日常用、遊戲用、導航用等等…所以你還是多找看看有沒有什麼證據吧，先別亂想」。

但也有網友覺得不單純，「蛤？騙你的吧，給你的理由只是藉口而已，絕對藏了什麼」、「那個電信費都比這些優惠還高了吧」、「都有4G就有一點怪怪的了，可以跟她溝通協商一下互看手機，或者給彼此一點空間也很好」、「要嘛就叫她給你看看手機，如果她不同意，你也不相信她，分手是最好的選擇」、「會擔心就看一下比較好，才能避免有疙瘩唷」。

分手 手機

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