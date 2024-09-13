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家中幼童續航力太好怎麼辦？ 不同育兒方式引發網友討論

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己家中小孩極度重玩，即使出現睡眠訊號也要硬撐著不睡覺。示意圖／ingimage
網友分享自己家中小孩極度重玩，即使出現睡眠訊號也要硬撐著不睡覺。示意圖／ingimage

不少幼童在成長到2歲後，容易出現第一個「叛逆期」，隨著大腦認知與身體發展慢慢進步，開始會對父母的指令表達出抗拒，希望自己成為被注意的焦點。有網友分享自己家中小孩極度重玩，即使出現睡眠訊號也要硬撐著不睡覺，讓夫妻倆感到很崩潰：「睡覺就像一場戰爭」。

一名網友在PTT論壇以「睡覺就像一場戰爭」為題發文，表示自己的女兒從1.5歲開始就感覺到她極度重玩，即使表現出一堆睡眠訊號（呆滯、無神）也可以撐到8小時才願意小睡片刻，從上床到睡著必須花上一個小時，總是想方設法拖延時間，讓原PO感到很心累。

原PO提到，孩子一整天的行程從早上11點開始，起床先喝一瓶保久乳，吃完午餐後有10分鐘的3C時間，2點後阿公阿嬤會陪她玩，偶爾也會外出晃晃，吃完晚餐洗澡後再繼續玩玩具，直到22:30才準備刷牙睡覺，從上床直到睡著必須耗費一個小時，原PO無奈向網友發問：「很難想像之後復職到底要多心累了，有同樣困擾的家長用什麼方法可以稍稍改善這樣的情況？」

不少網友紛紛給出建議，認為原PO可以從調整作息開始，早上8點就起床出門活動，「其實不是她電量大，她只是活動量不夠XD，要真的帶出去跑跳爬，全身活動，最好可以流汗那種」、「一言以蔽之就是不要整天都待在家，你房間裡的東西絕對沒有超商貨架上的東西新鮮，請每天上午9點前和下午3點後到公園和家附近曬曬太陽走走逛逛，一天至少要有一次，而不是偶爾一次！」

也有人分享睡眠對孩子來說，不是那麼容易的事情，「我將近四年來的經驗就是，睡眠不是硬把小孩放上床或是你想要她睡，就會成功的事。除了營造適合的環境，整天的作息也是很重要的」、「我自己是睡前躺床陪聊天，大寶要是興奮起來我會請她小聲壓低音量，主要還是讓她慢慢進入睡眠情緒」、「生理時鐘要改，最晚9點要睡眠儀式哄睡，褪黑激素分泌時間是10點最旺盛，醫生會建議早睡不是沒有原因的」。

睡眠 育兒

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