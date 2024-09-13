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上班總會偷聊天…她疑「射手座」同事是否對自己有好感 網：消遣而已

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友疑惑男同事究竟對她有無好感。示意圖／Ingimage
一名女網友疑惑男同事究竟對她有無好感。示意圖／Ingimage

男女在還沒確定關係前，彼此的一些小動作總會引起誤會。一名女網友發文詢問，她跟公司的男同事上班時間都會用通訊軟體聊天，在公司內常常黏在一起，對方對她毫無保留，但每次都約不出去，讓她疑惑男同事究竟對她有無好感，因此詢問網友：「他這樣到底是對我有沒有好感呢？請各位網友幫我判斷一下」。

一名女網友在Dcard發文，表示她跟公司一位男同事，認識大約半年，上班時間都會用公司內部的通訊軟體聊天，天天都會聊天，下班時間雖然有對方的私人LINE，但很少在對話（對方說上班聊很多下班不愛回訊息），之前雖有單獨出去過，之後原PO也有再約，但是被對方拒絕。

原PO表示，有問過確定他是單身，而她列舉了一些對方可能對自己有好感的證據：「1.在公司內我們已經常常黏在一起，公司內的同事也以為我們真的在交往。2.記得我所有講過的事情，喜歡吃的東西喝的飲料各種都記得。3.在我面前很幼稚、很愛鬧我、就是很像小孩子。4.我拜託他的事情他都會記得。5.在我心情不好的時候會搞笑。6.看到我對自己的事情很熱愛的時候，很認真的在稱讚我」。

但原PO也表示，對方常常約不出去，用加班理由搪塞過去、很少在下班後聊天，以及會推薦餐廳，但原PO表達不喜歡一個人吃飯時，他就會回說「沒關係啊這家可以自己去」，因此讓原PO很困惑，這位「射手座」男同事究竟對她有無好感呢？

此文一出，不少網友認為同事對原PO沒好感，上班聊天只是「消遣時間」而已，「約不出去都沒戲，妳只是上班用來消遣時間的而已」、「他只當妳是朋友而已…（沒有甜言蜜語）」、「我覺得比較偏向好的同事關係欸…先暫時不要想太多，慢慢相處吧」、「不夠喜歡，別暈了」。

也有網友認為，真正喜歡的會為原PO花時間的，「會在自己的時間，主動並且花時間陪妳的，才是有好感喜歡」、「老話一句，如果再忙都願意陪妳，才叫真的對妳有意思，就是在乎妳」、「想和妳約出去的會主動問其他時間，不會說剛好那天有其他事，所以約出去的事情就沒下文」。

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