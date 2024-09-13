心情差就超冷漠…她嘆「射手男」都這樣？網勸先了解一事：別牽拖星座

情侶在交往前應要了解彼此性格，才能避免爭執出現。一名女網友發文抱怨，她的「射手座」男友時常發脾氣，心情不好時會變得「超冷漠」，讓她感到心灰意冷，不禁嘆訴：「現在的我真的好累，不知道我是否還要這樣繼續下去，射手男交往到後面，是不是都會這樣？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己跟射手男交往快兩年了，從每天通話，到現在偶爾才一通電話，有時也不知道要聊什麼，總是自己找話題跟他聊天，但聊天的開心程度也要看他當天的心情而定。原PO透露，男友經常要她「做自己」，但每次遇到爭執，他總是比原PO還不爽的發脾氣，原PO只能先安靜低著頭，隔天又像「沒事了」一樣相處。

原PO表示，男友無論對錯都想要「講到贏」，就是想要她開口認錯，出門總是要看他心情對待她。如果心情好，就相處得不錯，但心情不好時，男友整天都會「很冷漠」，冷漠到好像「不愛她一樣」，雖然大家說射手座後期都如此，但原PO還是感到心灰意冷。

原PO無奈地表示，偶爾的爭吵，她都會忍不住掉眼淚，而男友卻無動於衷地滑手機或去睡覺，也絲毫不在意她是否在哭，冷漠的態度讓原PO覺得沒有她，男友好像也不在乎。但偶爾不聯絡男友，他又會很在意的說想見原PO，矛盾的心情讓她不知道如何是好，因此詢問網友：「我明白他對我還是有愛的，只是他這一舉一動，讓我有點想放棄，是否該繼續下去？」

此文一出，網友建議先了解「三觀」，不要牽拖星座，「先了解雙方的三觀，到交往後講到一些較深入的話題，才漸漸感覺到問題所在」、「拜託不要牽拖星座，我活三十幾年，跟歷任女朋友吵架加起來不超過十次。理性溝通、不發脾氣、不冷戰、不口出惡言是個人修養好嗎？」。

不過也有過來人表示，射手座是這樣的，「射手會這樣，很情緒化，講話滿酸，時好時壞，要妳順從」、「我前男友，射手也是這樣，剛分手沒多久，每天內耗自己真的好累…雖然他對我非常好，但是就是每天都很提心吊膽在過日子…更想到未來結婚也這樣的話，我更害怕」。

也有網友建議須好好溝通，「我是覺得不能隨心所欲的表達自己的想法、不能發脾氣，這已經不是一段健康的感情了。你們需要好好溝通溝通，但如果溝通無果，妳在這段感情中又不是開心的，那還是分手會比較好欸，妳應該以自己的情緒為優先」。