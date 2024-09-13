分手男友後沒空養狗…她想送養被罵不負責任 網看出關鍵勸別勉強

養寵物必須對牠負責任，如沒時間照顧須慎重考慮。一名女網友發文，她養了一隻狗，但工作很忙沒事時間照顧的關係，希望將狗送給寄居的人家，卻被說身為飼主要負責任，因此求助網友：「我希望牠能去更好的環境還有人陪，真的不知道該怎麼辦」。

一名女網友在Dcard發文，表示會養狗是因為前男友覺得小狗很可愛，他也能一起照顧，因此就帶狗回家。但兩人分手後，她本身並沒有什麼時間照顧狗，早上9點出門，凌晨2點才回到家，在外面租房子也不適合狗狗獨自居住。原PO透露，狗狗其實一直在別人家待著，她也不希望狗狗一直跑來跑去，但寄居的人家說她把狗送出去「很不負責任」。

原PO透露，其實寄居的人家也很想養，但沒辦法，狗狗只能住一陣子暫時幫忙帶，然而原PO還是希望狗狗能去更好的環境，並且「有人陪」，也希望能找到有養狗經驗的（原PO是第一次養沒經驗），於是請教網友該怎麼辦。

此文一出，不少網友認為的確該送養，否則對狗太不負責，「認同妳朋友的說法，但妳現在的狀況自己也沒辦法養，不送養妳還有啥辦法呢」、「妳唯一的辦法就是趕快送養，而且是不馬虎的送養」、「好好幫牠找個有心的好人家送養，盡最後的責任吧」、「很不負責任沒錯啊！但妳和妳朋友都沒辦法養牠，還是必須送養啊」、「趁年輕趕快送養吧，不論大小狗都每天要散步2-3次，以妳的時間來看，一週一次散步感覺就很勉強了」。

也有網友分析原PO與狗的關係，認為狗可能沒把她當主人，「以妳的時間真的不適合養狗，狗是需要和飼主相處互動的生物，這樣一天下來根本沒有相處時間，建議找個好人家送養。而且說真的那隻狗可能也沒有把你當主人（是說事實）」。