快訊

民調／逾500萬人對柯文哲遭押抱不平 游盈隆：不可忽視

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

桃園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

情侶同居是惡夢？她嘆2萬5房租獨自承擔 男友被討錢火速搬離

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友與男友合租房子，但房租水電都是她付，討錢後對方就說要搬離。示意圖／Ingimage
一名女網友與男友合租房子，但房租水電都是她付，討錢後對方就說要搬離。示意圖／Ingimage

與異性交往，雙方的花費須耐心溝通，否則容易產生爭執。一名女網友發文抱怨，她與男友合租的房租、水電都是她付，跟男友要錢他卻打算搬走，於是請教網友：「押金都是我墊，所以這樣是剩下我要自己處理嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她與男友合租，租的是3房含車位2萬5，因為她條件可以申請租金補貼5千6，因此租房用她的名字和工作證，每個月付1萬出頭不含水電。但原PO表示這才是「惡夢的開始」。

原PO透露，從六月租房到現在，男友都沒感覺要幫忙付房租和水電費，一直到近期才丟1萬8給原PO，也不知道要怎麼跟男友討錢，覺得會「傷感情」，直到這個月才比較明白的請他付房租，結果男友兩手一攤，直接說19號以前會處理「行李」。原PO無奈表示，押金都是她墊的，難道剩下的合約都要她處理？因此奉勸網友：「在沒有任何保障沒有結婚情況下，就是各自租房，出門吃飯也要合理分配出錢問題。」

此文一出立刻引起熱議，多數網友認為是原PO男友的問題，「那是妳男友的問題，像我都事前就討論好」、「人的問題。我跟我男朋友合租了5年多，換過4個住處，從來沒發生過房租上的問題」、「我個人也是不建議合租，但看妳的文章純粹是妳男友的問題」、「人的問題啊，至少沒有失去更多錢還有時間」。

也有網友建議，可直接跟男友攤牌，「直接攤牌跟他討論房租的事情，不合就思考要不要分手，不然之後還是會有一樣的問題」、「當然是直接問啊（口氣裝傻）他臉皮厚妳也不用跟他客氣，妳不好意思要，吃虧的就是自己」、「先跟他要可能因違約收走的押金吧，是他突然不要租的耶」。

此外也有網友建議，找男友還是要找有能力的，「不要重看不重用，身邊太多人遭殃，最後都是自己背房租房貸」、「我就遇過這種，但我現在交新男友還是同居，而且沒有金錢糾紛，只能說眼睛要放亮一點」、「這真的遇人不淑，當學費吧」。

兩性關係 男友 租屋

延伸閱讀

女同事嫁錯人職場發洩...他勸25歲前別結婚 網搖頭：無關年紀

27歲還被叮嚀別在男友家過夜 她嘆「媽媽情勒」：真的很壓抑

貶低還是尊重？她嘆男友朋友常開粗鄙玩笑：不懂樂趣在哪裡

10次有8次是我付錢！她怨男友約會「站旁邊看」 勸和派：要培養默契

相關新聞

情侶同居是惡夢？她嘆2萬5房租獨自承擔 男友被討錢火速搬離

與異性交往，雙方的花費須耐心溝通，否則容易產生爭執。一名女網友發文抱怨，她與男友合租的房租、水電都是她付，很想跟他說卻怕傷害感情，於是請教網友：「押金都是我墊，所以這樣是剩下我要自己處理嗎？」。

【2024台積電青年學生文學獎小說組首獎】劉子新／白腳底黑貓（下）

骷髏的名字來自她不久前看的日劇，男主角的黑貓聽發音似乎叫作「kuro」，所以她這樣叫牠，就跟她自己的名字來得一樣隨便。雖...

【當代散文】林文義／枯葉不遺言

1

【老情詩】隱匿／熱帶魚

好幾次她經由夢

金玉涼言

工作時，退休後的計畫一堆；退休後，每天吃的藥物一堆。

【世界在我腳下】劉又華／密蘇里訪親

密蘇里州與我居住三十多年的威斯康辛州都屬於美國的中西部，密州較偏西南，冬天不如威州酷寒。堪薩斯市是密州的第一大城，美國中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。