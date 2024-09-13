情侶同居是惡夢？她嘆2萬5房租獨自承擔 男友被討錢火速搬離

與異性交往，雙方的花費須耐心溝通，否則容易產生爭執。一名女網友發文抱怨，她與男友合租的房租、水電都是她付，跟男友要錢他卻打算搬走，於是請教網友：「押金都是我墊，所以這樣是剩下我要自己處理嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她與男友合租，租的是3房含車位2萬5，因為她條件可以申請租金補貼5千6，因此租房用她的名字和工作證，每個月付1萬出頭不含水電。但原PO表示這才是「惡夢的開始」。

原PO透露，從六月租房到現在，男友都沒感覺要幫忙付房租和水電費，一直到近期才丟1萬8給原PO，也不知道要怎麼跟男友討錢，覺得會「傷感情」，直到這個月才比較明白的請他付房租，結果男友兩手一攤，直接說19號以前會處理「行李」。原PO無奈表示，押金都是她墊的，難道剩下的合約都要她處理？因此奉勸網友：「在沒有任何保障沒有結婚情況下，就是各自租房，出門吃飯也要合理分配出錢問題。」

此文一出立刻引起熱議，多數網友認為是原PO男友的問題，「那是妳男友的問題，像我都事前就討論好」、「人的問題。我跟我男朋友合租了5年多，換過4個住處，從來沒發生過房租上的問題」、「我個人也是不建議合租，但看妳的文章純粹是妳男友的問題」、「人的問題啊，至少沒有失去更多錢還有時間」。

也有網友建議，可直接跟男友攤牌，「直接攤牌跟他討論房租的事情，不合就思考要不要分手，不然之後還是會有一樣的問題」、「當然是直接問啊（口氣裝傻）他臉皮厚妳也不用跟他客氣，妳不好意思要，吃虧的就是自己」、「先跟他要可能因違約收走的押金吧，是他突然不要租的耶」。

此外也有網友建議，找男友還是要找有能力的，「不要重看不重用，身邊太多人遭殃，最後都是自己背房租房貸」、「我就遇過這種，但我現在交新男友還是同居，而且沒有金錢糾紛，只能說眼睛要放亮一點」、「這真的遇人不淑，當學費吧」。