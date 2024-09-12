他好奇台灣「節日多」生育率卻低 網不解反擊：美國沒保險套？

一位自稱是美國人的網友在Dcard以「台灣的生育率怎麼那麼低」為題發問，他指稱台灣情侶會過西洋情人節，也會共度七夕情人節，甚至還有很多節日也會歡聚慶祝，明明有那麼多相聚的機會，台灣生育率仍是全世界最低，讓他不解詢問「台灣人都在幹嘛？」引起熱烈討論。

「沒有什麼冒犯或者歧視的動機」，原PO表明自己是美國人，談及台灣的生育率，他認為台灣情侶會一起慶祝、過節的日子不少，舉例像是2月14日美國情人節、七夕情人節，還稱如5月20日總統就職日、元宵節、3月3日和白色情人節等，這些節日許多情侶都會一起過，讓原PO不禁好奇想問「那麼多節日都在幹什麼？一年6次，生育率還全世界最低」。

貼文內容引起網友們議論，大家紛紛留言質疑，「你知道做愛不一定要生小孩對吧？情人節做愛但不生」、「美國人沒有保險套嗎」；另外也有人對原PO提到的元宵、「3月3日」等節日感到疑惑，「元宵節是情人節嗎？」、「元宵？話說3/3是什麼節日呀？」、「3/3只有日本過女兒節吧，其他還有一些國家有那種很小不重要的節日，但在台灣3/3沒有什麼特別的吧」。

對此，網友們也推測台灣生育率低的原因，「台灣是結婚率太低，有結婚會生小孩比例算高」、「自戀主義盛行加房物價高」、「現在一堆人說沒錢底層不要生啊」。

根據《引新聞》報導，全球生育率倒數5名排名，依序是台灣1.09人、南韓的1.11人、新加坡的1.17人及香港、澳門的1.23人。而依據行政院《我國少子女化對策計畫》中，針對台灣低生育率的分析，晚婚、不婚、生育年齡的延後、育兒成本增加、家庭經濟、工作環境，皆是造成少子化的成因。