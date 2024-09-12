被家人嫌胖！她多次減重又復胖 網：建立正確飲食觀念

現代人外食機會多又缺乏規律運動，以致多數人的BMI值都偏高。Dcard上有位身高155公分、體重快70公斤的女網友大嘆「一直被家人嫌胖」，檢視平日的生活習慣，她指出上大學前三餐都是自家煮，本人也不吃糖果餅乾等加工食品，只是因家人的關係，晚餐都是晚上9點多才吃。後來也嘗試過不同的減重方式，變瘦之後卻仍會復胖，讓她十分困擾。

原PO在Dcard貼文表示，她從高中開始體重就是直線上升，平常不愛吃甜食，所以除了飲料以外的甜食她都不碰。當時三餐都吃家裡煮的，只是晚餐為配合家人，晚上9點多才吃，然而即便全家人都晚吃，也不見其他家人變得比較胖。為了減重，她飲用過高蛋白素、去過健身房健身；在家運動的話，也試過每天拉筋、跳繩、瑜伽、開合跳等等，但效果有限。

上大學後不住家裡，原PO每天改吃外食，可能午餐吃便當，晚餐吃小火鍋、泡麵等等，也嘗試將喝水量達到2500cc，但體重仍然是微幅增加。最近她開始戒飲料並想嘗試「斷碳法（即飲食排除高醣類食物）」，或每天運動達到30～60分鐘，並搭配一整天2500cc的水。儘管如此，她對如何正確的減重還是很迷茫，想請教網友們是否有更簡單好上手的方法。

網友們看完貼文後，紛紛提出建議。有人說減肥要先建立正確的飲食觀念，「建立正確的飲食觀念，可是讓減肥事半功倍」、「先從計算每天攝取熱量開始吧」、「妳需要的是建立正確的飲食觀念，不要總是看到有人推銷產品就去試產品、有人斷碳就跟著想斷碳，到頭來只是在傷害自己的身體。把身體搞壞，就算短暫減重也會很快復胖」。

針對原PO的飲食習慣，一名網友也叮嚀，除了控制熱量攝取，午餐便當可多夾原型食物或蔬菜、別碰加工食品，主食則絕對不要是炸物。至於晚餐小火鍋、泡麵就是「澱粉+脂肪+加工品」，裡面幾片青菜應該50克都不到，不僅熱量、鈉含量偏高，還容易口渴。

對此，過來人也分享自己減重不復胖的方法給原PO，認為「拍照加紀錄」可以意識到自己每天吃進多少東西，並養成「計算營養素」的習慣，來計算一天進食的營養素及熱量。運動方面，網友們建議可安排不同種類的運動、增加訓練頻率，「運動如果一天1小時，前30分鐘做重訓訓練、後30分有氧，又或著1天重訓、1天有氧」、「該減，我比妳高15cm、比妳輕10kg，每週都安排時間運動」。