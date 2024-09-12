花8千元美髮被婆婆叨唸…她發文轟「花你的錢嗎」 反遭圍剿：無羞恥心

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示去染、燙、護髮時遇到熟人，被婆婆知道她花了八千元弄頭髮，就開始不停地叨唸她，讓她氣不過發文抱怨「又不是開口跟你拿的」。結果貼文一出，反遭網友抨擊，紛紛開罵：「完全無羞恥心，娶到這種真慘。」

這名媳婦氣憤表示，婆婆一直唸她亂花錢「沒工作沒帶孩子，不知道省一點」，她認為自己又不是花她的錢，雖然住的房子是她的又怎樣，是她兒子沒錢買房子，又不是她害的，不要以為「我喜歡跟你住在一起」。

這名媳婦還翻舊帳，指出「還沒嫁過來的時候家事誰做，那就誰做，聘金是老公拿給我的，又不是我開口要的」，要婆婆有本事就去跟兒子討，不要一直碎唸。最後嗆聲「今天晚上就叫老公買16給我，看你怎樣，氣死你，哼！」

貼文一出後，網友皆感嘆，紛紛反過來責罵原PO，「所以你沒工作也不帶孩子家事也不幫忙？你是富家女？沒公主命還公主病？先生辛苦賺錢還不知道省點錢花用？」、「死賴在人家家裡說話還這麼大聲」、「那你就別住在人家的房子裡啊，有骨氣就搬出去自力更生別像寄生蟲一樣，不然就閉嘴」。

還有不少網友譴責這名媳婦，「這是反串文對吧，我不相信2024還有這麼寡廉鮮恥的人」、「傻眼」、「用頭髮8000，我還真花不下去」、「娶到這種女人，等於請了一尊佛回家」、「應驗了那句，人不要臉天下無敵」、「你還是回你家給你爸媽養吧」。

對於批評，有人幫忙緩頰，表示「8千其實不算貴」、「如果房子你買的、蘋果16你買的，婆婆的態度或許會不一樣」，也有人勸原PO，「低調一點吧，省得哪天你們夫妻被婆婆趕出去，你的生活品質就難保了」。