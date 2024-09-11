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菜色狂被嫌！人妻怒曬台北監獄菜單「再吵就跟著煮」 網笑：懷疑妳在偷臭誰

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位人妻在網上發文，抱怨老公、孩子總是嫌棄晚餐的菜色一成不變，某天她突然想到，可以比照台北監獄的菜單，並對父子倆放話「再吵我就照著這個菜單煮」。情境示意圖。圖／Ingimage
近日一位人妻在網上發文，抱怨老公、孩子總是嫌棄晚餐的菜色一成不變，某天她突然想到，可以比照台北監獄的菜單，並對父子倆放話「再吵我就照著這個菜單煮」。情境示意圖。圖／Ingimage

「今晚要煮什麼」是許多人妻、家庭主婦苦惱的問題。近日就有一位人妻在網上發文，抱怨老公、孩子總是嫌棄晚餐的菜色一成不變，某天她突然想到，可以比照台北監獄的菜單，並對父子倆放話「再吵我就照著這個菜單煮」。貼文曝光後掀起網友熱議。

一位人妻在臉書社團「爆廢公社」上發文，表示近日老公和孩子總會嫌棄她的料理了無新意，而且在開飯前無法得知菜色，在兩人的怨聲之下，原PO靈機一動，決定參考台北監獄的9月菜單，並向兩人嗆聲：「再吵我就照著這菜單煮晚餐，接下來1個月要吃什麼不就很清楚了」。

原PO也貼出法務部矯正署台北監獄的收容人伙食菜單，根據圖中顯示，收容人的早餐大多以饅頭為主，不時可以吃到皮蛋瘦肉粥；午餐則有滷肉飯、味噌烏龍麵、打拋豬飯等菜色，另外還有冬瓜茶、檸檬愛玉等飲料；晚餐固定會有一道青菜、一份湯品，每天的主菜和配菜皆有變化，整體菜色豐富且營養均衡。

貼文曝光後，不少網友稱羨，「吃得比我們公司還要好勒」、「早餐剛吃完泡麵的我…不得不說他們伙食比我好」、「還有芝麻球，吃的花樣還真豐富啊，比我吃的多元」、「贏過許多學校營養午餐和部隊伙食」、「吃的比外面的甘苦人好」、「這個…突然想進監獄了（誤）」。

也有人表示「國家級待遇」、「應該要改：『再吵就你們進去吃免錢的飯』」、「我懷疑妳在偷臭阿北，但我沒證據」、「本表僅供參考，實質出餐內容以廚師當天心情為主」、「我覺得妳在偷臭誰」、「看新聞說某主席入監的菜色，才發現監獄伙食都比小孩學校營養午餐還豐富」、「這個就跟學校營養午餐一樣，寫起來很好看又美味，實際就什麼樣子都有」。

更有媽媽們指出這份菜單「很值得參考」，笑稱「要按照上面的菜單也是不簡單啊！再吵就吃便當啊」、「確實是很好借用的菜單」、「這篇好像可以存下來，以後不知道要煮什麼的時候就可以翻出來參考看看」、「以後不愁不知道煮什麼」。

法務部矯正署台北監獄收容人伙食9月菜單。圖／截自法務部矯正署
法務部矯正署台北監獄收容人伙食9月菜單。圖／截自法務部矯正署

家庭主婦 早餐 營養午餐 爆廢公社 監獄 老公

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