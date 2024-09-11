5子不同媽全靠家人養！「受寵大伯」服刑20年出獄 竟把她全家趕走

儘管都是自己的孩子，但父母總會特別偏愛其中一個，一名網友抱怨，大伯吸毒被關，年輕在外搞大女生肚子，生下5個孩子，都丟給家人養，做了20幾年的牢，出獄後竟把她們全家趕出家門，讓她相當氣憤，覺得世界真的好不公平。

該名網友在Dcard上發文訴苦，從小與爸媽、阿嬤、阿公住在一起，爸爸有4姊姊、1個哥哥，由於大伯是長子加長孫，因此備受寵愛，但他從18歲就開始在外面搞大女生肚子，5個小孩都是不同媽媽，其中幾個還靠其他家人幫忙養，甚至20幾歲吸毒、賣毒，反覆被抓進去關。

儘管如此，阿嬤仍非常疼愛大伯，總是會原諒他，還會拿很多錢給他，還在大家都不知情的情況下，偷偷過戶房子給大伯。

長大後阿公阿嬤過世，原PO爸媽離婚了，剩爸爸還住在舊家，她跟姑姑偶爾也會回去那個家，但一切就在大伯出獄後開始變調，某天他居然跟爸爸發生衝突打起來，罵爸爸是敗類，把爸爸所有東西都搬出來趕出家門。

原PO感嘆，「不知道為什麼，這陣子的心情很複雜，我覺得這世界好不公平，那個房貸是我爸還有姑姑們一起付清的，連阿公生病也是我爸還有姑姑輪流照顧」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「阿嬤偏心成這樣，妳爸還不是一樣愚孝，一點都沒為了妳們的家庭打算，當了老好人，慘賠一輩子」、「小孩就算住了一輩子，多麽孝順自己的父母，父母的房子也絕不能當成是自己的房子」、「早期過戶的房子不算在遺產裡根本沒資格討了，還有其他遺產嗎？如果可以舉證他沒撫養過說不定從他手裡還能拿到阿公阿嬤的遺產」。